„Zápas jsme začali velice dobře a již v šesté minutě jsme šli do vedení. Po několika minutách náš brankář neudržel centr ze strany a bylo srovnáno. Zhruba v půlce poločasu jsme vstřelili dvě branky a soupeř rezignoval. Po celý zápas jsme měly hru pod kontrolou a v utkání dominovali a přidávali další branky. V pěkném počasí jsme si zahráli fotbal a konečně se také trefil Martin Kedršt, který měl za úkol branku vstřelit v druhém poločase do pěti minut a konečně se mu to povedlo. Po závěrečném hvizdu propukly oslavy,“ uvedl spokojený trenér Býchor Marek Chvalovský.

Promarněný začátek, smutný konec. Pečkám se v Semicích nedařilo

„S ohledem na postavení obou týmů v tabulce jsme chtěli hrát v hlubokém bloku, co nejdéle držet nerozhodný výsledek a spoléhat na brejky. Naše plány se rozpadly hned na začátku utkání, když jsme po našem špatně zahraném autu na útočné polovině dostali gól po rychlé akci domácích. Naštěstí se nám podařilo hned vzápětí vyrovnat, ale domácí nás vysoko presovali a my neměli na nic čas a ztráceli jednoduše balóny. Nedokázali jsme chvíli udržet míč a zklidnit hru. Z neustálého tlaku domácích pramenily chyby, které domácí trestali,“ řekl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme přerušit brankostroj domácích a trošku korigovat skóre, ale domácí již hráli v pohodě a my jim byli jen příjemným sparingpartnerem. Sice ten výsledek vypadá hrozivě, ale my nic nevypustili, musím pochválit kluky, že bojovali po celých devadesát minut. Ale tenhle zápas ukázal, jaký je rozdíl, když jste na vítězné vlně a když je na vás deka. Domácím vycházelo vše, hráli s lehkostí. My naopak byli v křeči, vždy měli o dotek víc, než bylo potřeba, ukopli si míč, i když nás nikdo neatakoval. Domácí vyhráli zaslouženě a my jim gratulujeme k postupu. Je zasloužený, letos byli nejlepší v naší skupině,“ přiznal Jiří Pospíchal.

Branky: 6. Jehlička, 20., 21. a 42. A. Vyhnánek, 50. M. Kedršt, 58. Pelikán – 8. Vostrovský. Poločas: 4:1.

Býchory: Heres – Suchý, Jirkovský, Vaňkát (51. Pelikán), Kulich – J. Vyhnánek (67. Kuchař), Chlumský (58. P. Kedršt), M. Kedršt, Jehlička – A. Chvalovský, A. Vyhnánek.

Liblice: Hrdinka – Vosecký, Pop, Bahr, Kliment – Plachý, Kadeřábek (76. Nývlt), Dukay, Pačes (61. Schovanec), Vostrovský – Hrstka.

