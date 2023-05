/FOTOGALERIE/ Papírové předpoklady se naplnily. Vedoucí Velim B na domácím hřišti porazila zachraňující se Plaňany 3:2 a díky tomu se udržela na čele tabulky fotbalové I. B třídy skupiny C.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Plaňany (3:2) | Foto: Deník/Michal Bílek

„Po ztrátách v předchozích dvou zápasech se nám podařilo konečně naplno bodovat,“ oddechl si trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„V prvním poločase jsme byli aktivní, dobře jsme kombinovali a vytvořili si tři gólové šance. Bohužel pouze jen jednu, po rychlé akci ze strany, jsme proměnili. Šancí mohlo být víc, ale chyběla větší přesnost do finální fáze,“ podotkl Ptáček.

„Druhá půle opět začala naší příležitostí, kterou jsme nedali a hned na to hosté po naší chybě a nedůrazu vyrovnali. To nás na chvíli vyvedlo z tempa. Do hry nás vrátila nečekaná, ale nakonec povedená střela z dálky. Další branku jsme přidali po dobře zahrané standardní situaci a následném dorazu. Inkasovaná branka v poslední minutě už nám radost z vítězství v derby nezkazila,“ dodal spokojený Jiří Ptáček.

„V okresním derby jsme se utkali s lídrem soutěže a věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Změnili jsme rozestavení, vzhledem ke kvalitě obou kádrů jsme chtěli vycházet více z defenzívy. Domácí odehráli většinu času prvního poločasu na naší polovině a nejednou nám jejich rychlonozí hráči větrali obranu, ale pološance naštěstí nedokázali zužitkovat. Nakonec první branka padla poté, co nás trochu rozhodil sporně odmávaný aut v blízkosti naší branky a tak šli domácí do vedení. My jsme v této části zápasu nebyli dostatečně silní,“ přiznal trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Druhý poločas pro nás začal podstatně lépe a Motrunich výstavním angličanem srovnal stav zápasu. Pak si ale vybral slabší chvilku náš brankař Arnold, který neudržel lehkou střelu a domácí šli opět do vedení. Nutno říci, že předtím Arnold držel naše mužstvo svými zákroky stále ve hře. Třetí branku jsme dostali, když jsme si nepohlídali v našem vápně domácího hráče. Na konci zápasu jsme dali druhou branku po úniku Nedvědila a jeho přesné přihrávce, kterou do sítě domácích umístil Čech. Navíc jsme již nedostali čas. V každém zápase je co zlepšovat. Ve Velimi jsme po disciplinovaném výkonu určitě herně nepropadli,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 34. Nejedlý, 63. Kmoch, 76. Kasal – 55. Motrunich, 90. Čech. Poločas: 1:0.

Velim B: Svoboda – Bláža, Hrabal, J. Vlk, Jelínek – Němec (73. L. Vlk), Bečvařík, Nejedlý, Kmoch (82. Kosina)- Kasal (84. Nedbal), Kuchař (75. Zajíc).

Plaňany: Arnold – Hanzálek, Freund, Konůpek, Žemba – Klucska, Motrunich, Sphuryk (83. Čech), Nevdashov, Nedvědil – Rýva.

