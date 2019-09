„Do zápasu jsme šli s cílem na domácím hřišti zopakovat výkon z prvního domácího zápasu. Herní projev nebyl špatný, v poločase jsme vedli, ale nakonec bereme jen bod. Zápas byl z mého pohledu vyrovnaný, hodně se bojovalo, ale góly, které vstřelil soupeř, byly od nás darované,“ uvedl trenér Býchor Michal Škopek.

„V utkání jsme měli dost brankových příležitostí, hlavně ke konci, kdy hráli domácí na riziko a nám se tak otevíraly možnosti k brejkům. Bohužel jsme neproměnili a pak jsme za to krutě pykali, když soupeř dvě minuty před koncem vyrovnal z penalty,“ mrzelo po utkání liblického trenéra Petra Samka.

Býchory se těsně před přestávkou ujaly vedení, které však Liblice po změně stran dokázaly otočit na svoji stranu. V závěru ale domácí stihli vyrovnat z penalty.

„Vše podstatné se vlastně odehrálo až druhý poločas. Nejprve hosté měli možnost vyrovnání z penalty, kterou rozhodčí vyhodnotil z nějaké situace, kterou neuměl popsat, ale hosté přestřelili. Vyrovnali až parádním vlastencem Teplého. O tři minuty později byl nákop z půlky hřiště do vápna a hlavička, která překvapila našeho brankáře. Přeskupili jsme obranu a vše vsadili na útočnou hru. Nejprve se dobře hrající Lev proháčkoval přes dva obránce, ale v tváří tvář proti hostujícímu gólmanovi neuspěl. Nakonec jsme ale uhájili alespoň remízu, kdy Pěkný posunul míč na Kulicha, ten vlétl do vápna, kde byl nedovoleně sestřelen. Chlumský vyrovnal k zasloužené remíze. Následné pokutové kopy jsme ale hrubě nezvládli,“ kroutil hlavou Michal Škopek.

„První poločas z naší strany nelze hodnotit jako příliš vydařený, ale i tak jsme měli dvě jasné gólovky. Ale bez využití. Naopak soupeř měl více ze hry, ale bez výraznější šance. Přesto šel do vedení po střele zpoza vápna,“ řekl k úvodnímu poločasu Petr Samek.

Ten si o přestávce musel vyříkat několik věcí se svými svěřenci, protože s jejich výkonem nebyl úplně spokojen. Žehral především na laxnost v napadání. A to v druhém poločase přineslo ovoce.

„Po změně stran jsme měli k dispozici pokutový kop, který se nám bohužel nepodařilo proměnit. Kluky to ale nesrazilo a naopak začali domácí obranu více presovat. Tlak na defenzivu předcházel i našemu vyrovnání, kdy jsme soupeře donutili dát si vlastní branku. Byla pěkná, od břevna. Chvíli na to se po dlouhém centru ujala umístěná hlavička Pačese, která nás dostala do vedení. Pak jsme začali bránit a hrozili z brejků. Šancí přidat pojistku bylo dost, ale nepodařilo se ji přidat. Za to jsme v závěru tvrdě zaplatili školáckou penaltou, kdy se nám nepodařilo hru dřív přerušit,“ přiblížil dění v druhém poločase Samek.

„Po remíze přišla na řadu penaltová loterie, kterou se nám podařilo zvládnut. Jednak jsme měli stoprocentní úspěšnost při exekuci a navíc nás podržel Matoušek, který dvě penalty chytil,“ uzavřel hodnocení spokojený liblický lodivod.

Branky: 40. Kedršt, 88. P. Chlumský z PK – 64. Teplý vlastní, 67. Pačes. Poločas: 2:0.

Býchory: Heres – A. Vyhnánek (77. Funda), Teplý, Jirkovský, Kedršt – Chvalovský, Chlumský, Kulich, Pěkný – Lev, Hanuš (64. J. Vyhnánek).

Liblice: Matoušek – Vosecký, Pop, P. Nouzák, F. Řípa – Pačes, Kliment, Bázlík, Hejda – Hrstka, J. Nouzák (76. Svoboda).