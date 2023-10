/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbaloví fanoušci, kteří o víkendu zavítali do Peček, viděli v nejnižší krajské soutěži další okresní derby, ve kterém padly tři góly. Plaňany díky vlastní brance odjely z půdy rivala s porážkou 1:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Plaňany | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Po posledním utkání jsme se rozhodli udělat nějaké změny, protože se dostávalo hodně gólů. Taktika tak byla podřízena pevnější organizaci obrany s rychlým přechodem do útoku. Obrana pracovala celkem dobře, soupeře jsme nepouštěli do žádných gólovek, s naší tvorbou hry směrem dopředu to už taková sláva nebyla. Měli jsme pasáže, ve kterých se hodně kupily nepřesnosti a často ztrácely míče. Hráči v nově složené záloze se drželi v první půli příliš vzadu a chyběli v prostorách, kde bylo třeba podpořit útočné snažení nebo sbírat odražené míče. Během zápasu se ale jejich pohyb postupně zlepšoval. Oboustranně se fotbal spíš odehrával mezi vápny, náznaky šancí zůstávaly často nedotažené. Plaňanští byli možná více na míči, ale my po pomalejším rozjezdu začali být nebezpečnější,“ řekl trenér Peček Zdeněk Buřič.

„V Pečkách jsme chtěli bodovat, to se nepodařilo, takže jsem nespokojený. Úroveň derby mě zklamala a my jsme tomu také přispěli svým výkonem. Očekával jsem větší náboj, nasazení a alespoň občas hru nahoru dolů, to nebylo vidět,“ uvedl trenér Plaňan Petr Šafránek.

Derby dvou rivalů brankově otevřel domácí Vojta Buřič. Plaňanům se po změně stran podařilo vyrovnat, když se prosadil Starov. Po něm se sice do černého trefil Konůpek, bohužel pro něj a jeho spoluhráče do vlastní sítě. Díky tomu si Pečky připsaly třetí výhru v podzimní sezoně.

„První velkou šanci neproměnil Zajíc. Vlastně až posledních patnáct minut první půle přineslo více vzruchu. Nejprve si ve 33. minutě dobře naběhl na průnikovou přihrávku Vojta Buřič a sám před gólmanem proměnil. Zanedlouho jej mohl napodobit Tomáš Müller, ale v dobré pozici ještě hledal spoluhráče, který však dobíhal trochu později a z úhlu trefil pouze tyč. Do gólu se mohl také dostat Sova, ale nevyřešil své situace dobře. Mohlo nás to mrzet, protože poločasové vedení mělo být vyšší. Soupeř v druhé půlce zvýšil svou aktivitu, až na jeden moment jsme ale bránili pozorně. V 56. minutě jsme se zbytečně zbrkle uchýlili k odkopu, který se navíc příliš nepovedl a vrácený míč mezi obranou propadl k hráči soupeře, který své sólo proměnil. V dalších minutách jsme pak byli několikrát velmi blízko ke gólu, jenže naši střelci měli velmi vychýlenou mušku. Až konečně v 72. minutě se ve vápně dobře uvolnil Hovorka, přihrával před bránu volnému Sovovi, kterému ve střele na poslední chvíli zabránil hostující Konůpek, ovšem tak nešťastně, že se sám zapsal mezi střelce. Vedení jsme si pak pohlídali, Plaňany neměly již žádnou příležitost na vyrovnání,“ popsal klíčové okamžiky Zdeněk Buřič.

„Hrálo se oboustranně opatrně, nikdo nechtěl udělat chybu, což poznamenalo úroveň zápasu. Pokud bych měl hodnotit výkon obou mužstev, tak si myslím, že po většinu zápasu jsme byli lepší ve středu hřiště, ale nedokázali jsme toho využít ve finální fázi přihrávkou, která by nás dostávala do šancí. Naopak vzadu jsme hráli na zbytečné riziko a toho domácí dokázali využívat, tam byli výrazně nebezpečnější než my. Za hru ve středu hřiště bychom si bodovat zasloužili, ale Pečky měly více šancí a tak zásluha je na jejich straně,“ podotkl Šafránek.

„První branka Peček padla po přihrávce a úniku domácího hráče, který obešel našeho brankaře a skóroval.Celá naše obrana avizovala ofsajd, zda byl, ví jen pomezní rozhodčí. Ve druhém poločase se nám podařila jediná akce s přihrávkou mezi obránce a Starov nedal domácímu brankáři šanci. Zde se zase domácím nezdálo postavení našeho hráče. Rozhodnutí padlo po chybě našeho stopera, který špatně odhadl míč, následně Konůpek včas nenavázal Sovu, dostihl ho až v našem vápně a skluzem si dal vlastní branku. Domácí si pak již výsledek uhlídali,“ konstatoval Šafránek.

Po nedělním duelu se oba týmy v tabulce seřadily za sebe. Pečky jsou se ziskem deseti bodů deváté, Plaňanům patří s osmi body desátá pozice.

„Derby s kvalitním soupeřem jsme zvládli, a přestože to od nás nebyl úplně poutavý výkon, počítáme tři body to tabulky,“ dodal Zdeněk Buřič.

„Nedělám to často, ale musím pochválit hlavního rozhodčího Benáka. Od první minuty nastavil přísnější metr, pískal i drobnější zákroky či souboje a tím si bez problému udržel s přehledem kontrolu nad zápasem,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 33. V. Buřič, 72. vlastní Konůpek – 56. Starov. Poločas: 1:0.

Pečky: Mašín – J. Pikner, Kaše, Havelka, Holub – Křivský, T. Müller (62. Materna), Zajíc, Brunclík – Sova, V. Buřič (50. Hovorka).

Plaňany: Arnold – Konůpek, Vietrov, Nevdashov, Žemba – Sosvor, Motrunich (86. Hanzálek), Kuchař, Shpuryk, Volavka – Starov (79. Nedvědil).

