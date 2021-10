„Nehráli jsme v optimální sestavě, což proti tak kvalitnímu týmu bylo znát. Třeba Šťastný nebyl zdravotně fit, ale přišel se podívat a říkal, že když bude skóre otevřené, tak nastoupí. Hrál v půjčených kopačkách posledních dvacet minut a dostal se do dvou šancí, bohužel ani jednu neproměnil. Jednou mu překazil radost brankář, podruhé jeho pokus vykopával hráč z brankové čáry,“ uvedl trenér Českého Brodu B Jindřich Stejskal.

„Dá se říct, že z naší strany to byl zápas blbec. Je až s podivem, kolik jsme zahodili šancí,“ posteskl si trenér Velimi Radek Kulhánek.

Okresní derby v nejvyšší krajské soutěži rozhodl chvíli po změně stran ostrostřelec Jícha.

„Bylo to hodně bojovné utkání. Soupeř měl v první půli víc šancí, než my. Za nás mohl skórovat Novotný, ale nedal. Velim hrozila hodně ze standardních situací a rohů, na které má skvělé typy hráčů. Těší mě, že jsme donutili Velim strachovat se o výsledek, na druhou stranu mě mrzí, že jsme prohráli. V závěru jsme se snažili o vyrovnání, bohužel marně. Nezbývá nám, než se dát přes týden dohromady a zabojovat o body v Dobrovici,“ podotkl Jindřich Stejskal.

„Dokud domácí měli síly, hrálo se vyrovnaně. My měli v první půli tři šance, bohužel ani jednu jsme neproměnili. Jednou jsme nastřelili i tyč. Domácí měli jednu, kterou zlikvidoval brankář Dejmek. Ve druhé půli jsme prostřídali a chtěli být aktivní. Během deseti minut se nám ze standardní situace podařilo skórovat, kdy se hlavou trefil Jícha. Od té doby to byl festival zahozených šancí. To, co jsme neproměnili, je až skoro nemožný. Měli jsme dát minimálně tři góly a nedopustit drama. Takto jsme se strachovali o výsledek až do konce. Domácí to v závěru zkoušeli dlouhými balóny, dokonce i brankář byl v našem vápně, ale naše obrana v čele s Petrů a Šourkem hrála pozorně. Na druhou stranu se nám otvírala vrátka, dokonce v nastaveném čase běžel sám na branku Jícha, ale nedal, proto zápas skončil našim hubeným vítězstvím 1:0. Mrzí mě neproměněné šance, protože jsme měli vyhrát 5:0,“ dodal Radek Kulhánek.

Branka: 49. Jícha. Poločas: 0:0.

Český Brod B: Bína – Stejskal, Kohout, Nekolný, Miňovský – Krombholz, Dušek, Ravizza, Novotný, Hanzl – T. Vymazal (74. Šťastný).

Velim: Dejmek – Kosina, Petrů, Náděje, Seifert (67. Vocel, 88. Dudek) – Šourek – Kukal, Záhora (81. Věříš), Kmoch (46. Němec) – Michálek – Jícha.