„Na konfrontaci se soupeřem, který řadím mezi elitu skupiny, jsme se těšili. Čekali jsme pořádnou prověrku našich schopností. Chtěli jsme být hlavně důstojným soupeřem. Domácí zápas si užít a pokud možno opět bodovat. V duchu by mě ale ani nenapadlo, jakým výsledkem může nakonec utkání skončit,“ uvedl trenér Peček Zdeněk Buřič.

„Začali jsme dobře, drželi balón, kombinovali a vytvořili si i dvě stoprocentní šance. To trvalo zhruba do třicáté minuty. Pak zahrozil soupeř, nás to nechalo chladnými a po dvou hrubkách jsme prohrávali v poločase o dvě branky. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že výsledek otočíme, ale hned ve třetí minutě jsme poslali jejich útočníka do brejku a zápas definitivně ztratili. Potom se nám po nuceném střídání a vyloučení rozpadla středová řada a už to bylo z naší strany jen trápení. Soupeř v závěru ještě proměnil dvě penalty a my dostali ostudného bůra. Soupeři k vítězství gratuluji, hrál jednoduchý, ale na nás účelný fotbal. My se z toho musíme ponaučit a připravit se na další zápasy,“ konstatoval trenér Býchor Marek Chvalovský.

„Od začátku to byli hostující hráči, kteří nám dělali aktivním presingem problémy v rozehrávce, měli výborný pohyb, byli více v držení míče. My se tak často uchylovali k nákopům, do nějaké delší kombinace se dostávali zcela výjimečně. Dobrých dvacet minut trvalo, než jsme našli více odvahy k fotbalovému řešení i ve složitějších situacích a vyrovnali hru. I přes naše pozorné bránění si soupeř v první půli došel pro dvě stoprocentní šance, gólem však neskončily. My z nadějných protiútoků nejdříve nastřelili tyč a v závěru poločasu využili dvojnásobného zaváhání hostující obrany. Rychlé góly do kabin velice pomohly ke zlepšení našeho dalšího herního výkonu,“ podotkl Buřič.

„V hodnocení půle tedy nezaznělo k hráčům příliš chvály, věděli jsme, že se musíme zlepšit, abychom o vedení zbytečnou pasivitou nepřišli. K dalšímu vítězství nám pak přispěly dva zásadní momenty. Výborný začátek druhé půle, kdy jsme dali rychlou třetí branku a výrazně tak otupili snahu soupeře o nějaké drama, a pak vyloučení kapitána hostů, který hloupým faulem v 60. minutě oslabil svůj tým. Od té doby jsme už hráli, co jsme potřebovali, byli lepší a vytvářeli si velké množství šancí k dalším gólům. Dva penaltové zákroky byly vyústěním správné aktivity, obě kopal Jakub Lindner. Proměnil je s nevídaným přehledem a korunoval tak svůj další skvělý výkon,“ potěšilo Buřiče.

Jeho tým se veze na vítězné vlně. Pět utkání v řadě vyhrál, navíc neinkasoval.

„Konečné vítězství je odměnou za pracovitost celého týmu a jsem rád, že jsme zvládli zápas s výborným soupeřem, který si možná až tak vysokou porážku nezasloužil. Nás těší prodloužení vítězné série, užíváme si to. Je jasné, že jednou nám ji někdo přeruší, chceme ale, aby trvala co nejdéle. Speciální poděkování pak patří našim fanouškům, kteří vytvořili parádní kulisu a na posvícení spolu s námi mohli patřičně oslavit další domácí vítězství,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 38. Kašpárek, 41. Sova, 48. Jedlička, 87. a 89. Lindner (obě z PK). ČK: 60. Chlumský (B). Poločas: 2:0.

Pečky: Kopecký – Lindner, Brunclík (85. J. Pikner), K. Pikner, Švára – Materna (80. Soukup), Králík, Müller (88. Buřič), Kašpárek – Jedlička, Sova (64. Macháček),

Býchory: Heres – Křivský (57. Kuchař), Suchý (62. Šimák), Jirkovský, A. Vyhnánek – Jedlička (69. Pelikán), Kedršt, Chlumský, Kulich – Lev, Chvalovský.