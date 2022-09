Byl to boj. Velim zachránil střídající Kasal

„Sportovně je nutno uznat, že soupeř byl v individuálních výkonech pracovitější s míčem a v obraně důraznější než my, hlavně své šance proměnil, proto po zásluze vyhrál. Naše situace není jednoduchá, kluci musí najít v sobě sílu, tuhle sérii porážek zlomit. V tomto zápase nelze upřít bojovnost, ale srážejí nás zbytečné chyby v obraně a současně špatné řešení útočných akcí,“ řekl trenér Peček Zdeněk Buřič.

Jako první se v okresním derby prosadily Pečky, pak do černého mířily už pouze Plaňany, pro které to byla druhá výhra v sezoně.

„V zápase šli do vedení hosté, když Sova vystihl nedorozumění našeho stopera s brankářem a v těchto situacích se nemýlí. My jsme vyrovnali z velmi podobné situace. Tak skončil poločas a proto bylo důležité, které z mužstev se dostane do vedení. Naštěstí se to podařilo nám. Hostující tým se pak snažil vyrovnat a dostával nás pod tlak, ze kterého ale nic nevytěžil a my jsme nakonec přidali ještě vítěznou pojistku,“ oddechl si Petr Šafránek.

„Zápas jsme začali dobře a brzy dali vedoucí branku. Jenže dvě minuty na to uděláme chybu v obraně, při tom jsme v prostoru před bránou byli s obránci proti střelci v přesile. Nedůraz, ztráta koncentrace, špatná komunikace, nevím, tyhle hloupé góly se nám opakují. Nebylo nic platné, že jsme se na takové situace připravovali, věděli jsme o útočné síle domácích a šikovnosti jejich útočníků. V dalších minutách jsme si vytvořili velké množství šancí na vstřelení druhé branky, ale ani sami před brankářem jsme neuspěli. Měli jsme několik velmi dobrých výpadů, které hráči nevyřešili dobře. Gólem neskončily ani nadějné standardky. Z první půle jsme určitě měli vytěžit víc. Také v začátku druhé půle jsme se snažili dostat do blízkosti domácí brány, ale bez efektu, neměli jsme zakončení. Soupeř nám tak po našich nedotažených akcích a ztrátách hrozil stále více rychlými protiútoky. Trest přišel po chvíli, situace, která vedla k druhé brance domácích vyplynula opět z našeho nedůrazného bránění jediného útočníka a jeho nezajištění. Stále bylo dost času alespoň na vyrovnání, hráči se o to snažili, ale veškeré centry do vápna soupeře domácí úspěšně odvraceli, neprohrávali souboje, a když už jsme se přeci jen do šance dostali, byl brankař domácích na svém místě. Ve snaze zvrátit vývoj zápasu pak přišel třetí gól, který definitivně o vítězi rozhodl,“ podotkl Zdeněk Buřič.

Nekralovali, přesto mají tři body. Velim B je nadále stoprocentní

Tomu se nezamlouval výkon rozhodčích.

„Neodpustím si však poznámku k rozhodování tohoto utkání, které mě po dlouhé době velmi zklamalo. Pakliže se trenér domácích rozčiloval před týdnem na rozhodčí, musel je v tomto utkání velebit. Za zmínku stojí třeba skutečnost, že náš útočník má po vysoké noze tržnou ránu těsně pod okem, aniž by byl hráč soupeře po nebezpečném zákroku vůbec potrestán. Dále pak penaltový faul je kupodivu všech vytažen na trestný kop. Sporných situací bylo v utkání mnohem víc, ale co je to platné, připadalo mi, že páni na hřišti viděli pouze to, co vidět chtěli, nebo jim možná do očí svítilo sluníčko,“ dodal nazlobený Zdeněk Buřič.

Branky: 14. a 57. Klucska, 78. Nedvědil – 12. Sova. Poločas: 1:1.

Plaňany: Arnold – Hanzálek, Freund, Dittrich, Vinš (44. Břichnáč) – Žemba, Konůpek, Motrunich, Čech, Nedvědil – Klucska.

Pečky: Cmár – Bydlák, Holub, Cihlář, Richter – Materna (64. Zborník), Kašpárek, Brunclík, Zajíc (76. Pikner) – Křivský (71. Havelka), Sova (46. Růžička).

