Velim potvrdila letošní formu i v posledním utkání, ve kterém dokázala na svém hřišti s přehledem porazit poděbradskou Bohemku 4:0.

Z utkání Velim - Poděbrady (4:0). | Foto: Jan Břečka

V posledním podzimním kole krajského přeboru zavítala na velimský pažit poděbradská Bohemia. Místo očekávaného dramatického souboje o poslední mistrovské body letošního roku, přišlo zklamání. A to zejména v táboře hostujících fanoušků, kteří do Velimi dorazili. Hosté z lázeňského města totiž dokázali držet s domácím celkem krok jen půl hodiny, a to bylo na body málo.