Úvodní desetiminutovka příliš vzruchu nenabídla. Domácí čekali, s čím hosté vyrukují. Ti sice drželi míč, ale nic nebezpečného nevyprodukovali.

Liblice přidaly na důrazu a byly za to rychle odměněny. Rohnovi se podařilo odcentrovat na hlavu Klimenta, jehož pokus dokázal reflexivně vyrazit Černý, ale pouze k Doležalovi, na jehož dorážku byl krátký. A mohlo být veseleji, do krásného centru Bázlíka se položil Hrstka, kterého vychytal Černý.

Dvoubrankové vedení se zrodilo po necelé půlhodině utkání. Nenápadná střela měla zajímavou trajektorii a k úžasu všech po odrazu od břevna zapadla do hostující branky.

Tři Dvory se do vážnější šance nedostaly, za to domácí byli dál při chuti. Napadání přineslo své ovoce a domácí hráči šli do přečíslení 3 na 1, situaci vyřešil Rohn krásnou přihrávkou na nabíhajícího Hrstku. Ten však střeleckou smůlu ještě neprotrhl a z malého vápna trefil pouze tyč.

Do poločasu měl ještě velkou šanci Pačes, jehož v samostatném úniku vychytal opět skvěle chytající Černý. Jen díky němu neodcházeli hosté do kabiny s větším přídělem.

Obraz hry se ani ve druhém poločase neměnil. Důraz Liblic na Tři Dvory platil a z toho pramenily další příležitosti. Tak jako po deseti minutách, kdy si na roh Rohna naskočil Bázlík, ale jeho pokus mířící do šibenice vytáhl reflexivně opět Černý. Hrstka ukázal hostující obraně svou rychlost, kterou ve vápně pozastavil Brunclík a podle rozhodčího šlo o zákrok nedovolený. Sám unikající útočník pak penaltu proměnil.

O chvíli později pykala hostující obrana za svůj nedůraz znovu. Hrstka měl dostatek prostoru, aby si přebral míč, navedl si ho do vápna a s klidem překonal třídvorského brankáře. To už domácí celek musel nuceně střídat Rohna, který kvůli vážně vypadajícímu zranění kolene musel být převezen do nemocnice.

„Dejte jim bůra,“ dožadovali se domácí fanoušci a nebylo k němu moc daleko. To by ovšem Bázlík nesměl mířit pouze do tyče. Bůr se tak ke smůle domácích fanoušků nekonal. Z pohledu Tří Dvorů se tedy dá hovořit ještě o přijatelném výsledku, za který mohou děkovat hlavně brankáři Černému.

„Věděli jsme, že soupeř má v kádru zkušené hráče, kteří hráli vyšší soutěže. Stejně tak jsme dobře věděli, že pokud někudy vede cesta k bodům, tak přes důraz a rychlost. Zhruba od desáté minuty jsme začali plnit, co jsme si v kabině řekli a výsledky se dostavily. Byli jsme rázem lepším týmem. Vytvořili jsme si spoustu vyložených příležitostí, které jsme trestuhodně zahazovali. Skóre by tak bylo daleko vyšší. Oproti minulému týdnu jsme podali nesrovnatelně lepší výkon a jsem přesvědčen o tom, že naše výhra byla zcela zasloužená. Za to samozřejmě klukům patří velké díky,“ byl po utkání velice spokojený liblický trenér Petr Samek.

Výsledek hovoří jasně, tři body jsou doma, ale stejně se na liblické straně našla po utkání jedna velká kaňka. Utkání totiž nedohrál domácí Rohn, který kvůli zranění kolene utkání nedohrál.

„Přeji Davidovi, aby se mezi nás zase brzy vrátil. Vzhledem k prvním prognózám nejsem příliš optimistický, přesto pevně doufám, že zranění nebude až tak vážné a třeba už během jara si s námi zase zahraje,“ byl ze zranění svého svěřence skleslý domácí lodivod.

Sestava Tří Dvorů doznala oproti minulému utkání několika nucených změn. Z nejrůznějších důvodů v sestavě chyběli Suchánek, Biško, Bašista a někteří hráči se museli během utkání potýkat se zraněními.

„Do utkání jsme šli v oslabené sestavě a domácí toho dokázali využít. Ukázalo se, že když se nesejdeme ve vyšším počtu, tak budeme mít v této soutěži problémy všude. Domácím jsme to v tomto ohledu ulehčili, to ovšem neznamená, že si vyhrát nezasloužili. Hráli důrazně a nedávali nám příliš prostoru pro hru,“ měl jasno o příčině neúspěchu kapitán Třech Dvorů Lukáš Kmoch.

Branky: 12. Doležal, 27. Rohn, 62. z PK a 70. Hrstka. Poločas: 2:0.

Liblice: Matoušek – Vosecký, Pop, Doležal, F. Řípa – Pačes, Kliment, P.Nouzák (71. J.Nouzák), Rohn (67. Hejda) – Bázlík (85. Svoboda), Hrstka (85. Šíma).

Tři Dvory: Černý – Malý, V. Novák, Brunclík (81. Kukal), Hejduk – O. Novák, Kmoch (71. Paďouk), Linhart, Stempák – Pokorný (62. Sýkora), Slezák.