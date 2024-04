Skórovali jako první a zároveň poslední, jenomže mezitím se třikrát trefil soupeř a oni v jarní části I. B třídy skupiny C opět nezískali ani bod. Fotbalisté Býchor nestačili na domácím hřišti na Pečky a okresní derby prohráli 2:3.

„Začátek zápasu nám vyšel. Již v první minutě jsme se dostali do vedení po brance Lva, který využil výbornou zpětnou přihrávku Chvalovského a zpoza velkého vápna umístil k tyči. Vyrovnání přišlo rychle po zbytečné penaltě po nákopu hostů. Ty nám bohužel dělaly problémy i nadále, nezajišťovali jsme se při těchto dlouhých balónech. Bohužel pro nás skvělý zápas zahrál Sova, který těžil ze své postavy. Z volného kopu otočil skóre zápasu na stranu Peček. Ale i my jsme měli několik šancí na vstřelení další branky, ale buď jsme byli ukvapení v řešení, nebo jsme se nedostali k zakončení při centru do vápna,“ posteskl si hrající trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

„Zápas jsme nezačali vůbec dobře. Než jsme se rozkoukali, dostali jsme gól poté, co jsme nejprve po ubránění nakopnutého míče do obrany pokazili přihrávku a domácí se pak povedenou kombinací přes naši levou stranu dostali až do vápna, kdy míč pod sebe nikdo z našich hráčů nezachytil a pro hráče domácích bylo snadné trefit bránu. Snažili jsme se o rychlé vyrovnání, Brunclík šel po chvíli sám na bránu Býchor, ale skákavý balón lobem nenamířil, jak bychom si přáli. Ve 14. minutě jsme se již radovali, když z pokutového kopu po podražení našeho hráče náš kapitán vyrovnal. Hrálo se poměrně v tempu. Domácí hrozili především centry na své vysoké hráče a s pomocí větru bylo občas těžké správně odhadnout jejich délku. Obrana i s brankářem ovšem pracovala celkem pozorně, nepříjemné ale bylo, že jsme po takových soubojích museli už v první půli dvakrát řešit nepříjemné srážky, po kterých naše stoperská dvojice dohrávala s bolestí. Věděli jsme ale, že to nebude lehký zápas a bude třeba se pro úspěch více obětovat. Zachycené míče jsme chtěli dostávat rychleji dopředu a celkem se nám to i dařilo, jenže v útočných situacích jsme se často chovali nepřesně a zbrkle. Ve 21. minutě se nám pak podařilo vstřelit druhý gól, když po centru z pravé strany se do hlavičkového souboje v chumlu vrhl obětavě Pavel Sova a odměnou byla vyhraná hlava, po které míč šťastně zapadl k tyči. Vedení pak mohl navýšit Jakub Zajíc, ale po svém úniku z levé strany sám před brankářem netrefil bránu. Náskok jsme do poločasu nenavýšili, naopak mohli být blízko k vyrovnání domácí, kdy trestný kop z hranice vápna vychytal Cmár,“ popsal klíčové situace první půle trenér Peček Zdeněk Buřič.

V prvním poločase viděli diváci tři branky, ve druhé o jednu méně.

„Druhý poločas začal evergreenem a do tří minut jsme inkasovali. Zbytek poločasu asi pro diváka již moc pohledný nebyl, ale šance na vstřelení branek bylo dostatek na obou stranách. V závěru jsme vyrovnali po centru Adama Vyhnánka, když po souboji s obráncem jsem propasíroval míč přes brankáře. V závěrečném tlaku jsme v posledních chvílích měli několik závarů. Největší šanci jsem však netrefil zařízení a obral nás o bod,“ sypal si popel na hlavu Vaňkát.

„Velká škoda, s Pečkami se dalo bodovat. Musíme si však přiznat, že hrajeme víceméně v jedenácti lidech, nemáme možnost okysličení v průběhu hry, někteří hrají se zraněním a sebezapřením. Dohodnutí lidé pro případné střídání na lavici nepřijdou, z toho jsem velmi zklamán. Když to vezmu kolem a kolem, tak před všemi hráči smekám klobouk, že mi chodí na tréninky a zápasy,“ dodal Ondřej Vaňkát.

„Nám se pak podařil vstup do druhé půle. Vybojovaný míč v naší obrané půlce jsme nakopli na rozeběhnutého Sovu. Poslední hráč domácích na míč nedosáhl, a tak náš útočník mohl běžet sám na gólmana. Nic nevymýšlel a ránou k tyči navýšil naše vedení. Myslel jsem si, že to přinese více klidu do naší hry, ale spíše opak byl pravdou. V následných minutách bylo hodně nepřesností a laciných ztrát. Ubránili jsme spoustu centrů, vybojovali velké množství míčů, ale směrem dopředu chybělo naší kombinaci více přesnosti a rozvahy. I přes tu neurovnanou pasáž jsme se dostávali do dalších šancí, ze kterých jsme prostě měli dát čtvrtý gól. Když jsme pak deset minut před koncem spálili další tutovku, přišel trest. Opět centr z pravé strany na naši branku do vápna, kdy po hlavičkovém souboji se míč odrazil k bráně a v rychlé reakci stejný útočník takovým kopnutím špičkou na dlouhou nohu posunul míč vedle našeho brankáře do sítě. Zadělali jsme si tak na zbytečné drama posledních minut, ale vítězství jsme naštěstí už nepustili,“ oddechl si Buřič.

„Vybojovali jsme další důležité body, přesto je určitá nespokojenost s tím, že jsme nedokázali zápas zvládnout lépe v útočných situacích, těch velkých šancí na další góly bylo hrozně moc. Pochvala pro naše hráče je ovšem určitě v nasazení a obětavosti. Přes týmový výkon bych chtěl vyzdvihnout Pavla Sovu. V jeho intenzitě hry, a především pak v první půli, jsem viděl správné zaujetí, dokázal využít své přednosti, zkrátka byl hráčem, kterého přesně takhle jako trenér v mužstvu potřebujete a chcete vidět,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 1. Lev, 86. Vaňkát – 14. Brunclík z PK, 21. a 48. Sova. Poločas: 1:2.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Hejný, Chlumský, Teplý – Chvalovský (46. Funda), Lev, A. Vyhnánek, Jehlička – Pelikán, Vaňkát.

Pečky: Cmár – Zborník, J. Pikner, K. Pikner, Havelka (60. Kaše) - Zajíc, Brunclík, Holub, Bydlák (80. Majer) – T. Müller (68. Němec), Sova.

