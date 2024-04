Třetí jarní kolo v nejnižší krajské fotbalové soutěži bylo ve znamení okresního derby. Velimská rezerva přivítala na svém hřišti Býchory. Z vítězství 4:2 se radovali domácí, naopak hosté po porážce klesli na poslední místo tabulky skupiny C.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Jestřabí Lhota | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Další důležité vítězství, které se ale nerodilo snadno. Tři body jsme doslova vydřeli až v samotném závěru,“ přiznal trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Měli jsme skvělý vstup do zápasu, kdy jsme již ve druhé minutě šli do vedení po rohovém kopu a zakončení hlavou. Poté jsme byli aktivnější, dobře kombinovali a přidali i druhý gól po centru a následném přiklepnutí. Hosté zahrozili až z přímého kopu, ze kterého po výstavní střele snížili. Tento moment je dostal do zápasu, nám začala váznout kombinace a ztratili jsme pohyb. Přesto jsme v samostatném závěru mohli přidat další gól, ale střela uvnitř vápna skončila na tyči a další tutovku skvěle zlikvidoval hostující brankář,“ podotkl Ptáček.

Stejně jako v prvním, tak i ve druhém poločase viděli diváci tři branky. Dvě na straně domácích, jednu u hostů.

„Druhý poločas pokračoval aktivitou hostů, naopak naše hra byla plná nepřesností a po jedné takové hosté vyrovnali. Pak jsme se dostali do ojedinělé šance, ale střílený centr malým vápnem jsme nedokázali usměrnit do branky. Vzápětí nás na druhé straně zachránila brankové konstrukce. V závěru zápasu jsme trochu přeskupili řady a v rozmezí pěti minut, po centrech z levé strany a zakončení hlavou, rozhodli o našem vítězství,“ oddechl si Jiří Ptáček.

„Zápas se odehrál ve skoro 30 stupních Celsia, na dubnové utkání opravdu rarita. Naneštěstí jsme zas a znovu inkasovali rychlou branku, když z rohového kopu udeřil Kasal. Prvních dvacet minut jsme byli zakřiknutější a trochu se hledali. Toho domácí využili a zvýšili na dva nula. Domácí se trochu uchlácholili výsledkem, naopak my jsme zabrali a začali jsme vystrkovat růžky. Po povedené kombinaci byl na hranici vápna faulován Lev. Pelikán propálil vše, co mu stálo v cestě. Hru jsme začali postupně srovnávat,“ řekl hrající trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

„Po změně stran byla k vidění spousta šancí na obou stranách. Cekově musel fotbal ve Velimi bavit. My jsme měli nějaké šance, do kterých se dostával Jehlička, Chvalovský nebo Adam Vyhnánek. Po chybné rozehrávce získal míč Adam Vyhnánek, posunul na Pelikána a ten obstřelil Svobodu. Bylo srovnáno, a trošku jsme převzali otěže hry. Poté jsme postupně nastřelili dvě břevna, nejprve já, následně Lev. Bohužel jsme inkasovali branku sedm minut do konce, kdy nám již docházely fyzické síly. V závěru jsme hráli vabank, tak domácí ještě jednu branku přidali,“ posteskl si Vaňkát.

„Celkově bych řekl pohledný zápas. Jen z toho opět vycházíme poraženi. V průběhu druhého poločasu jsem věřil, že alespoň remízu z Velimi odvezeme. Hrozná škoda, ale za výkon se nemusíme stydět. Hru špatnou nemáme, jen to neumíme dotáhnout do konce. My již nyní nemáme v následujících zápasech co ztratit, budeme se snažit divákům předvést co nejlepší fotbal. Závěrem chválím sudí za řízení hry a kluky za předvedený výkon,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 2. a 83. Kasal, 18. Bečvařík, 86. Hrabal – 35. a 56. Pelikán. Poločas: 2:1.

Velim B: Svoboda – Vokřál (46. Pena), Hrabal, J. Vlk, Bláža – Němec, Bečvařík, Nejedlý, L. Vlk (60. Hoření) – Foršt (68. Kostelecký), Kasal.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Klimeš (68. Hejný), Chlumský, Teplý – Chvalovský, A. Vyhnánek, Lev, Jehlička – Pelikán, Vaňkát.

