/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sedm gólů, červená karta, dramatický náboj. Okresní derby v nejnižší krajské soutěži bylo divácky atraktivní. Souboj Peček s Plaňany nakonec dopadl lépe pro domácí, kteří svého soupeře před třemi stovkami diváků porazili těsně 4:3.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Plaňany | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Pro nás mělo derby všechno, co mělo mít. Dobrý fotbal, dobrou kulisu a nakonec i body. Soupeře jsme před zápasem vůbec nehodnotili podle postavení v tabulce, oproti podzimu výrazně posílil, hlavně směrem do ofenzívy. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Zároveň byla daná důležitost zisku bodů,“ uvedl trenér Peček Zdeněk Buřič.

„Derby proběhlo v režii top hráčů obou mužstev, kteří na sebe vzali to nejdůležitější, a to bylo střílení branek. Domácí dali o jednu více a proto vyhráli,“ konstatoval trenér Plaňan Petr Šafránek.

Hvězdou zápasu byl David Brunclík, hráč s prvoligovými zkušenostmi vstřelil tři góly. Dobře mu na druhé straně sekundoval Motrunich, který se trefil dvakrát.

„Každý tým má ve svém kolektivu zkušeného a důležitého hráče. Za Plaňany dal Motrunich dvě branky, za nás Brunclík tři. To svědčí o jejich kvalitě a důležitosti pro mužstvo. Nebyl to ale jen jejich souboj této produktivity, a pokud budu hodnotit naše mužstvo, musím pochválit mladíky, opět ukázali svůj potenciál. Zde byl možná rozdíl, který rozhodl o výsledku,“ podotkl Buřič.

„Přestože počasí tížilo podmínky zápasu, nemohu opomenout poděkovat našemu správci hřiště, který terén připravil velice kvalitně. Od začátku se hrál ofenzivní fotbal, v podstatě to vypadalo tak, že kdo dá víc branek, bude úspěšnější. Šancí skutečně bylo hodně, myslím, že diváci se nenudili a občas to mohlo vypadat, jako soutěž brankářů o lepší zákrok,“ poznamenal Buřič.

Pečky položily základ k úspěchu již v první půli, kterou vyhrály 2:1.

„Soupeř je velice nebezpečný do brejků, útočí ve čtyřech, pěti lidech a pokud zaspíte, dokáže vás potrestat. Snažili jsme se těmto situacím předcházet, vedli jsme 2:0, ale zbytečnou chybou z našeho autu na půlce soupeře propadli a do půli dali hostům nadechnout. Začátek druhé půle patřil plaňanským hráčům. Byli jsme hodně pasivní a po právu potrestáni vyrovnáním. Pět minut na to se nám podařilo otupit snahu hostů o bodový zisk a třetí branku považuji pro vývoj utkání za stěžejní. Další akce na čtvrtý gól snesla vysoké parametry od zkušených hráčů, tomu jsme mohli jen zatleskat. K naší škodě, jsme neproměnili další velké šance a riskovali, protože hosté přidali. Jenže snahu soupeře o korigování výsledku otupilo nesmyslné vyloučení jejich útočníka, a přestože ještě Plaňany dokázaly snížit z precizně zahraného trestného kopu, vítězství jsme si již nenechali ujít. Získali jsme důležité tři body do tabulky a počítáme zisk proti soupeři, o kterém myslím, že má určitě kvalitu na vyšší umístění v tabulce. Závěrem chci poděkovat za férovost zápasu, bez nějakých zákeřností, rozhodčí zvládli duel velice dobře,“ pochvaloval si Zdeněk Buřič.

„Jsem nespokojen především s prvním poločasem. Tam nám chyběla větší aktivita a více napadání. Domácím jsme dali více prostoru než jsem chtěl a proto jsme během poločasu prohrávali o dva góly. Před odchodem do kabiny jsme ale snížili a na začátku druhého poločasu jsme i vyrovnali a troufnu si říct, že v té době jsme měli herně navrch. Bohužel domácí šli po několika minutách opět do vedení a dvacet minut před koncem navýšili vedení. My jsme ale ještě dokázali v deseti snížit, i přestože jsme z důvodu nedisciplinovanosti hráli téměř dvacet minut o deseti bez vyloučeného hráče. Závěr zápasu byl ještě hodně dramatický a domácí tým si nemohl být do poslední minuty jistý vítězstvím. Tam bych vyzdvihl i naši odvahu hrát naplno. Domácím vystřílel tři body exligový rozdílový hráč Brunclík.U nás je činnost, na které musíme zapracovat, i tak jsem přesvědčený, že jsme byli domácím důstojným a nepříjemným soupeřem a určitě jsme nebyli daleko od toho odvézt si bod za remízu,“ řekl Petr Šafránek.

Branky: 17., 29. a 58. Brunclík, 72. Sova – 42. a 53. Motrunich, 84. Dittrich. ČK: 75. Klucska (Plaňany). Poločas: 2:1.

Pečky: Cmár – K. Pikner, J. Pikner, Havelka, Holub – Křivský, Vrba (87. Zborník), Müller (87. Švára), Zajíc – Brunclík, Sova.

Plaňany: Arnold – Freund (73. Hanzálek), Konůpek, Ditrich, Žemba – Klucska, Motrunich, Shpuryk (73. Čech), Nevdashov, Nedvědil – Rýva.

