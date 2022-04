FOTO: Velimi to doma ladí. Neprohrála ani na dvanáctý pokus

Byl to souboj dvou sousedů v tabulce. Výsledek byl ale jednoznačný.

„Celé utkání hodně ovlivnila první minuta, kdy jsme dostali první branku po našem nedůrazu. Asi jsme byli ještě v kabině. Stejně jako v Komárově. Poté jsme se snažili hrát, byli aktivní a drželi balon, bohužel žádnou vyloženou šanci jsme si nevytvořili, jenom takové pološance, kdy jsme stříleli z hranice velkého vápna. Buďto to brankář chytil, nebo šly střely vedle. Bohužel do přestávky jsme po hrubé rozehrávce inkasovali druhý gól. Po změně stran jsme hru otevřeli, ale skórovat se nám nepodařilo. Naopak dvakrát jsme do otevřené obrany inkasovali. Z tohoto pohledu je výsledek zkreslený. Poříčí ale bylo lepší a také proměňovalo šance,“ dodal David Šťastný.

Branky: 1. Azilinon, 31. Vaculík, 87. Rejhon, 90. Galuška. Poločas: 0:2.

Český Brod B: T. Vymazal – Miňovský, Obermajer, Hanzl, Kramář – Zimmermann (75. Kohout Martin), Dušek, Šťastný, Kohout Michal, Čičatka, – Krombholz.

