Hlízovský trenér David Linhart v rozhovoru zhodnotil uplynulou sezonu, představil očekávání od nadcházející sezony, nebo také například hovořil o průběhu letní přípravy či o možných přestupech hlízovského klubu.

Davide, jak byste zhodnotil uplynulou sezonu, ve které se vám podařilo obsadit první místo v I. B třídě?

Jsem spokojený, na začátku sezony jsme chtěli posílit a skončit nejhůře do druhého místa. Povedlo se nám předskočit Sokoleč, která nás loni o postup připravila. Myslím si, že o vítězi bylo rozhodnuto už čtyři kola před koncem, takže co se týče výsledků jsem určitě spokojený.

V příští sezoně vás čeká premiérová účast v I. A třídě. Co si od toho slibujete?

S I. A třídou nemám moc zkušeností ani jako hráč, ani jako trenér. Soupeře si musíme nasledovat, ať už osobně, nebo z jiných zdrojů. Co jsem se bavil s trenéry, nebo hráči co v této soutěži působili, tak si myslím, že máme na to pohybovat se v horní části tabulky. Kádr je natolik kvalitní, abychom se vyhli sestupovým starostem.

Už máte připravený program letní přípravy?

Začínáme tréninkovým plánem, který budou hráči plnit individuálně. Společná příprava začíná patnáctého července, protože většina hráčů bude na dovolené. Už v té době, konkrétně od desátého července, budou ale hráči plnit určitě tréninkové plány. Na prvním tréninku bych se chtěl vyhnout klasickému rozkoukávání, každý by měl mít naběháno z plánu. Dvacátého července máme první přátelské utkání s Havlíčkovým Brodem B, který působí v I. A třídě. Budeme trénovat dvakrát týdně, následující utkání bude s rezervou Vlašimi, jako každý rok, to bude sedmadvacátého července, tento soupeř v uplynulé soutěži také působil v I. A třídě. Třetí přátelské utkání bude s Poděbrady z krajského přeboru, to bude těžké utkání, Poděbrady mají kvalitní kádr.

Máte už představy o pohybech v kádru?

Máme nějaké hráče, které jsme kontaktovali, zkusí s námi přípravu, protože já osobně bych chtěl mužstvo, které si postup vykopalo, zachovat. Doplnění bude spíše kosmetické, něco je rozjednané, ale to nechci prozrazovat. Jediné, co prozradím je, že se s námi bude připravovat Martin Jarůněk z Křesetic, který s námi trénoval už v zimní přípravě. Doufám, že se s Křeseticemi dohodneme a jeho přestup dopadne dobře. Jinak ale platí to, co jsem říkal, hrát by měli ti, co si postup vykopali.

Hlízov má úzký kádr, nechystáte se ho přece jen rozšířit, jako prevenci vůči zranění, nebo jiným absencím?

Měli jsme sedmnáct hráčů, patnáct lidí do pole a dva brankáře. Někteří to měli složité s prací, konkrétně třeba Hačka s Tomíškem, Roman sice byl na všechny zápasy, Ondra ale jezdil do práce už v neděli, když jsme měli hrací dny, nakonec stihl asi pět zápasů. Poslední dva zápasy už jsme dohrávali s jedním brankářem, protože Vláďa Vavřina měl zdravotní problémy. Ideální by bylo, kdybychom měli mít šestnáct, sedmnáct hráčů do pole, a k tomu dva brankáře.