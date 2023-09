Žádný gól nedostali, na druhou žádný ani nevstřelili. Fotbalisté Velim B hráli v dalším kole nejnižší krajské soutěže na domácí půdě s Vykání nerozhodně 0:0.

Z přípravného fotbalového utkání Velim B - Kácov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Další bodová ztráta, tentokrát v domácím prostředí. Stejně jako minulý týden jsme doplatili na proměňování gólových šancí,“ posteskl si trenér Jiří Ptáček.

„V prvním poločase jsme do pětadvacáté minuty po střele ve vápně a dvou nájezdech měli vést o tři branky. Pak ojediněle zahrozili hosté po standardce, kdy zakončení hlavou skvěle vytěsnil náš gólman na tyč. Chvíli na to následovaly opět naše šance, kdy přímý kop a hlavu po rohu vyrazil hostující brankář. V závěru poločasu pak další střela skončila nad brankou stejně jako tutovka na začátku druhého poločasu. Ten už hosté po většinou odbránili a nám se nedařilo prolomit jejich blok. Někdy chyběla rychlost, jindy přesnost nebo moment překvapení. Každopádně je to pro nás opět ztráta, kterou si při naší kvalitě rozhodně nemůžeme dovolit,“ dodal nazlobený Jiří Ptáček.

Velim B: Drápela – Bláža, Vokřál, J. Vlk, O. Kosina – Němec, Kopáček (75. Jelínek), Korenc (82. Zajíc), Kmoch (75. M. Kosina)- Ceral (67. L. Vlk), Kasal.

