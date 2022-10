OKRES: Nejlepším loupežníkem jsou Krakovany

„Vše podstatné se odehrálo v posledních deseti minutách. Soupeř vstřelil branku, když byl náš stoper faulován, ale rozhodčí, asi jako jediný, tento faul neviděl. To byla asi jediná jeho chyba, jinak rozhodčí řídili celý zápas bez problémů. My ale nepochopitelně přestali hrát, začali řešit sporný moment a soupeř toho využil a my dostaneme branku. Této brance předcházela situace, kdy náš hráč šel sám na branku a místo zakončení z malého vápna ještě nahrával, místo toho, aby zakončil. Je to škoda, ale kdyby jsme situaci řešili jinak, zápas by se vyvíjel jiným směrem. Z těchto situací se musíme ponaučit. V zápasech nebudeme mít pět šancí na gól. Máme jednu a tu musíme proměnit, jinak body nezískáme,“ dodal Marek Chvalovský.

Branka: 86. Fišer. Poločas: 0:0.

Býchory: Holý – Teplý (65. Jehlička), Suchý, Tichý, Chvojka – J. Vyhnánek, Kubíček, A. Vyhnánek, Chlumský – Kulich, Pelikán (76. A. Chvalovský).

Kolínské trápení pokračuje. Kozlové prohráli už počtvrté za sebou