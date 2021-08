„Po zápase jsem byl tak naštvaný a měl vztek, že jsem ani nešel do kabiny,“ čertil se trenér Jindřich Stejskal.

„První poločas jsme měli vyhrát 8:0. Může se stát, že nějaké šance neproměníme, ale ne takovým způsobem. Vůbec nechápu, jak jsme po změně stran vypadli z rytmu. Nedokážu popsat na jakém základě se nám hra rozpadla. Je to prostě neodpustitelné. Vina leží na celém týmu, včetně mě. Výsledek je pro nás katastrofa,“ dodal nazlobený Stejskal.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli hosté jasně lepší a mohli rozhodnout o svém vítězství. Nám se ale podařilo vstřelit kontaktní branku a tím jsme se vrátili zpět do zápasu. Po změně stran jsme byli zase jasně lepší my a měli jsme několik šancí. Ale proměnili jsme jedinou, když z penalty vyrovnal Kříž. Celkově výsledek asi odpovídá průběhu zápasu,“ vyprávěl po utkání trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Potěšil mě výkon ve druhém poločase. Dokázali jsme se o výsledek porvat a šli jsme si alespoň pro bod. Alespoň jsme nevyšli naprázdno,“ řekl k utkání Brabec.

Branky: 35. Hanke, 74. Kříž z PK – 3. a 28. z PK Herzán. Poločas: 1:2.

Český Brod B: Vymazal – Miňovský (61. Dušek), Kohout, Balík, Říha (88. Viktora) – Krombholz (71. Hanzl), Nekolný, Šťastný, Novotný, Palečko (57. Saska) – Herzán (67. Hoznauer).