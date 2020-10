Zápas začali lépe domácí, kteří v některých sekvencích zmáčkli hosty v jejich vápně. Ale víc než náznaky šancí a standardních situací z toho nevyprodukovali. Po čtvrthodině hry se připomněli také hosté, ale nadějný pokus vytěsnil Vymazal nad branku. Pětatřicátá minuta už byla pro Brod radostnější. Pěnkava našel rozběhnutého Ravizzu a ten poslal svůj tým do vedení. A když se pak neujaly ani dvě po gólu volající šance Sedláčka s Pěnkavou, odcházelo se do kabin za bezbrankového stavu.

„Na začátku zápasu jsme měli pár standardních situací a hezké akce, kterým však chybělo lepší vyřešení. To přišlo po půlhodině hry. Pěnkava krásně vyvezl míč, který poslal za obranu rozběhnutému Ravizzovi a ten lobem překonal brankáře a poslal nás do vedení. Je škoda, že jsme nedokázali navýšit vedení. Velkou šanci neproměnil Sedláček a po něm i Pěnkava. To prostě mrzí,“ posteskl si trenér Jindřich Stejskal.

Druhé dějství odstartovala nepozornost Vymazala, který chytil malou domů a hostům se naskytla zajímavá situace. Nepřímý kop ale po přiťuknutí poslal Klavík pouze do zdi a následné nůžky jednoho z hostujících hráčů byly sice efektivní, nikoli však efektní, protože skončily nad brankou. Po hodině hry už se ale hosté dočkali. Dlouhý aut propadl až na zadní tyč a Dolejš nabídnutou laskominou nepohrdl. O několik minut později bylo pro domácí ještě hůř. Po druhé žluté kartě se nechal hloupě a zbytečně vyloučit po strkanici Ravizza. A vrcholem byla inkasovaná branka po neubráněné standardní situaci deset minut před koncem.

„Ve druhém poločase se rozehrávky chopil Šťastný, takže jsme si dokázali rozdávat balóny a nedostávali se tak pod tlak. Přišly další příležitosti. Především mě mrzí, že se nám nepodařilo dotáhnout několik přečíslení. Buď jsme byli zbrklí, nebo chyběla přesnost. A to všechno nás pak vytrestalo. Ve středu hřiště jsme nepodstoupili několik soubojů a soupeř se dostal k vhazování, které propadlo na zadní tyč a tam ho hostující hráč dokázal uklidit a vyrovnat. Potom přišlo zbytečné vyloučení a deset minut na to jsme po propadlé standardní situaci inkasovali rozhodující branku,“ mrzelo po zápase Stejskala.

„Co mě po utkání nejvíc štve, jsou zbytečné branky po standardních situacích, které si rád projdu na videu. Jinak bych kluky za vše ostatní pochválil. Nebojím se tvrdit, že jsme podali nejlepší výkon sezony. Kluci k tomu přistoupili zodpovědně a posily z áčka byly rozhodně přínosem pro tým. Nedali jsme naše gólovky a k tomu soupeři nabídli dvě branky po nedůsledném bránění,“ zakončil hodnocení Stejskal.

Branky: 35. Ravizza – 63. Dolejš, 80. Novák. ČK: 70. Ravizza (ČB). Poločas: 1:0.

Český Brod B: Vymazal – Čermák, Pěnkava, Čuřík, Říha – Ravizza, Kocourek, Šťastný, Dušek (89. Vokatý), Livora – Sedláček.