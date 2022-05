„Bylo to vyrovnané utkání, kterému by slušela remíza. Ale bohužel. Jediný gól jsme dostali z penalty, která byla,“ přiznal hrající trenér David Šťastný.

„Do inkasované branky byly Poděbrady aktivnější, poté jsme převzali iniciativu my. Drželi jsme balon, ale hráli jsme pouze po vápno. Největší šanci měl po rohu Obermajer, ale z dobré pozice hlavou přestřelil. My jsme soupeřovu branku dobývali a on chodil do brejků. Jenom škoda, že jsme nevstřelili žádný gól, takto nám Poděbrady odskočily na deset bodů a už je budeme horko těžko nahánět,“ posteskl si David Šťastný.

Branka: 21. Herzán z PK. Poločas: 0:1.

Český Brod B: Vymazal – Čičatka, Obermajer, Hanzl, Kramář – Krombholz, Šťastný, Carda, Honc (74. Částka), Zimmermann (71. Miňovský) – Moravec.

