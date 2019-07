Od samého začátku to byli hosté, kdo na hřišti dominoval a za čtvrthodinu hry nasázeli nebohému domácímu celku pět branek. Zachytávání náběhů hostujících beků byl pro Milovice neřešitelný problém, po kterém padlo několik gólů. Milovice nestíhaly, přesto se neuchýlily k nakopávaným míčům, ale pokoušely se o rozehrávku. To opět nahrávalo Brodu, který domácí obránce vysoko napadal a získával míče v nebezpečných prostorech. Poločasové skóre se nakonec zastavilo na stavu 1:8.

Po změně stran došlo v úzkém kádru Brodu k proházení postů a hra už neměla, i vzhledem ke skóre, takový spád. Milovice se tak dostávaly více do hry a druhý poločas byl o poznání vyrovnanější. Přesto po něm musel domácí celek skousnout potupnou desítku.

„Utkání bylo podobné tomu z minulého týdne, kdy jsme taky měli převahu, ale tentokrát jsme ji dokázali lépe vyjádřit střelecky. Byla znatelnější i naše rozehranost oproti domácím, pro které to bylo první utkání přípravy. Velká hrozba přicházela od našich beků, kteří větrali domácí obranu svými náběhy a to mě potěšilo. První poločas jsme odehráli v tempu a s nasazením. Po změně stran už to z naší strany bylo pomalejší. Měli jsme jediného hráče na střídání a to bylo znát na přicházející únavě. Dalo se čekat, že v takovém tempu nedokážeme odehrát celý zápas. Líbilo se mi, že do hry dostáváme další věci z tréninku a kluci se dál zlepšují,“ uvedl trenér Jindřich Stejskal.

„Jak na tom ale opravdu jsme, nám jasně ukáže až generálka proti posílené Velimi, kde to bude asi odlišný zápas než ty, které máme za sebou,“ dodal Stejskal.

Branky: 19. Vlačiha, 52. Dlouhý, 61. Baran - 5., 15. a 64. z PK Ravizza, 9., 10., 14., 43. a 72. Mboula, 25. a 40. Krombholz. Poločas: 1:8.

Český Brod B: T. Vymazal (46. M. Vymazal) – Krombholz (65. Mboula), Balík, Říha, Miňovský – Teslík, Šťastný, Dušek, Stejskal, Ravizza – Mboula (46. Dufek).