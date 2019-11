„Těší mě, že kluci utkání nepodcenili. O soupeři jsme neměli žádné informace, takže to pro nás byla neznámá. Věděli jsme jen, že Mělník měl za sebou sérii výher a určitě to nebude snadný zápas,“ uvedl českobrodský kouč Jindřich Stejskal.

„Začátek byl z obou stran dost vlažný. V naší defenzivě jsme si neodpustili několik nepřesností, ale hosté to zužitkovat nedokázali. Poté jsme se herně zlepšili a začali udávat tempo hry. Uklidnění přinesla branka Sedláčka. Hosté měli jedinou vážnější příležitost, kdy šel za naši obranu dlouhý míč, ale k našemu štěstí se do zakončení nedostali,“ popsal první poločas Stejskal.

„Po změně stran jsme předvedli velmi dobrý výkon. Šla nám rozehrávka a dostávali jsme se do šancí. Trefili jsme dvakrát brankovou konstrukci a několik povedených akcí jsme bohužel nedotáhli do zakončení. Soupeř se za druhý poločas prakticky k ničemu nedostal. Deset minut před koncem se po hezké akci prosadil Jindřich a dal tak utkání definitivní podobu. Oba útočníci se tak prosadili, takže to je další plus. Až na pár lehkých zaváhání odehrála velmi dobrý zápas i obrana, a to mi taky udělalo radost,“ byl s výkonem svých svěřenců spokojený domácí trenér.

Branky: 25. Sedláček, 79. Jindřich. Poločas: 1:0.

Český Brod B: Vymazal – Krombholz, Balík, Nekolný, Říha – Hanzl (75. Teslík), Šimůnek (82. Dušek), Skořepa, Šťastný, Livora (67. Ravizza) – Sedláček (64. Jindřich).