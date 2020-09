Na třetí pokus to vyšlo. Fotbalisté Českého Brodu B v kounickém azylu dokázali porazit Poříčí nad Sázavou 4:2 a v nejvyšší krajské soutěži si konečně užili vítězné oslavy.

„Měli jsme hodně slušný vstup do utkání a vytvořili si několik šancí ze strany, kdy beci skvěle doplňovali ofenzivu. Co mě těší ještě víc je, že se nám dařilo získávat míče v zajímavých prostorech a útočili tak do nezformované hostující obrany. Právě po jednom z nich nás šťastnou střelou dostal do vedení Krombholz. Hodně podobná situace předcházela i druhé brance, kdy se do odraženého míče opřel znovu Krombholz. Navýšení vedení odmítl Pěnkava, který ze samostatného úniku nedokázal přelobovat brankáře. Hosté měli k dispozici také brejkovou situaci, ale nic z ní nevytěžili,“ popsal důležité okamžiky prvního poločasu českobrodský trenér Jindřich Stejskal.