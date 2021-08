„Byl to klasický první mistrovský zápas, který jsme bohužel nezvládli,“ posteskl si hrající trenér Jindřich Stejskal.

„Hosté měli na začátku velkou šanci, kterou dobře zlikvidoval Vymazal. Potom se hra odehrávala mezi vápny. My měli víc balon, hosté spoléhali na brejky. Vekou šanci Krombholze vychytal výborný gólman hostů. Na začátku druhé půle jsme po nedorozumění v obraně dostali z brejku gól. Potom jsme měli velmi dobrých dvacet minut. Předvedli jsme i hezké akce, bohužel bez gólového efektu. Náš tlak následně utnul druhý gól soupeře, kdy to dobře vyřešil hostující hráč, obtočil se kolem svého strážce a přesně zakončil,“ podotkl Jindřich Stejskal.

Jeho tým nastupoval do zápas bez tří hráčů. Do utkání z různých důvodů nemohli zasáhnout Ravizza, Hanzl a gólman Vokatý.

„Trošku to bylo znát, protože jsme měli pouze jednoho náhradníka. Některým hráčům docházely síly a my nemohli střídat. Na to se ale nevymlouvám, protože takové problémy bude mít a má většina týmů,“ dodal Stejskal.

Branky: 53. a 75. Vampola. Poločas: 0:0.

Český Brod B: Vymazal -Miňovský, Kohout, Balík, Říha – Krombholz, Stejskal (35. Dušek), Šťastný, Novotný, Saska – Hoznauer.