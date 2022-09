Velká ostuda. Delegát urážel fotbalisty Býchor

„Částečně jsme si to zavinili sami, protože jsme soupeři po špatné malé domů darovali první branku. Zanedlouho se nám podařilo vyrovnat a v závěru první půle přežít velkou šanci hostů. Myslel jsem si, že se po prostřídání naše hra zlepší, ale zápas byl od první do devadesáté minuty stejný, hodně soubojový. Mnichovo Hradiště se opět dostalo do vedení, jenomže my zbraně nesložili a odměnou nám byl vyrovnávací gól. V závěru se nám povedlo střídání, kdy šel na hřiště Matěj Kasal a po minutě na hřišti vstřelil vítězný gól,“ oddechl si Radim Truksa.

Po nepříliš povedeném začátku, kdy prohráli úvodní dva zápasy nové sezony, to byla pro Velim třetí výhra v řadě.

„Zpětně mě strašně mrzí porážka v prvním kole, kdy jsme doma měli Horky porazit. Porážku v Berouně beru, byl to zápas venku. Od té doby jsme třikrát v řadě vyhráli a dostali se do psychické a fotbalové pohody. Snad v ní budeme navazovat v dalších zápasech v podobě vítězství,“ dodal Radim Truksa.

Branky: 14. Petrů, 68. Kuchař, 88. Kasal – 5. Vegricht, 62. Košek. Poločas: 1:1.

Velim: Drápela – Dudek (46. Kuchař), Petrů, Náděje, Martikán – Vácha (87. Kasal), Šindelář (91. Kopáček), Michálek, Koděra – Jícha, Ramšák (69. Kukal).

