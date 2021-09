„Zajížděli jsme na půdu vedoucího mužstva tabulky, který neztratil ještě ani jeden bod. Čekali jsme těžké utkání vzhledem ke kvalitě soupeře a výsledku našeho posledního střetnutí s nimi. To se také potvrdilo. Soupeř měl od začátku míč častěji na svých kopačkách, ale nám se dařilo jeho protiútoky eliminovat,“ uvedl trenér Marek Chvalovský.

„Později jsme se začali osmělovat a ve 30. minutě jsme vstřelili vedoucí branku. Vedení jsme udrželi do poločasu. Kolem 60. minuty jsme polevili v koncentraci a soupeř toho využil a skóre otočil. My však nesložili zbraně, vrhli jsme vše do útoku a podařilo se nám zaslouženě vyrovnat a odvézt si ze Semic krásný bod. Utkání se muselo přítomným divákům líbit. Nechyběly branky, nasazení a důraz od obou družstev. Přispěl k tomu i dobrý výkon rozhodčích,“ dodal spokojený Chvalovský.

Branky: 61. Cáska, 64. Rychtařík – 30. A. Vyhnánek, 86. Jirkovský. Poločas: 0:1.

Býchory: Heres – Křivský, Jirkovský, Suchý, Teplý (Jehlička) – J. Vyhnánek (Pelikán), Chlumský, A. Vyhnánek, Kulich (Nesládek) – Lev, A. Chvalovský.