/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dobrá hra, ještě lepší výsledek. Fotbalisté Býchor mají za sebou povedený start do jarní části I. A třídy skupiny B. Na úvod remizovali na hřišti třetího Nymburka 2:2.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Býchory | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Do zápasu jsme šli podle postavení v tabulce jako jasní outsideři, ale před zápasem jsme si řekli, že pokud zápas poctivě odbojujeme a budeme dodržovat taktiku, jsme schopni s Nymburkem opět bodovat, jako v úvodním kole podzimu. A to se potvrdilo do puntíku,“ uvedl stoper Zdeněk Jirkovský.

Kolín dohrával v deseti a nezískal ani bod

„Do nečekaného vedení jsme se dostali po chybné malé domů, kterou vystihl Chadraba a po kličce brankáři skóroval do prázdné brány. Poté jsme se i my bohužel dopustili chyby v rozehrávce a domácí srovnali skóre. Když krátce na to domácí dokonali obrat po střele zpoza vápna, kterou nešťastně tečoval zadní částí těla do branky náš kapitán, vypadalo to, že Nymburk potvrdí roli favorita. Jenže tato branka domácí nejspíš uspokojila a v druhé půli se již hra v poli vyrovnala. Výsledkem byla kuriózní vlastní branka domácích, když stoper nesledoval, kde mu stojí brankář a dal si vlastní gól z 30 metrů. V závěru jsme to byli nakonec my, kdo mohl urvat vítězství na svou stranu, ale nutno podotknout, že to by bylo pro domácí až příliš kruté,“ popsal klíčové okamžiky Jirkovský.

„My si tak po poctivém výkonu vezeme důležitý bod a uvidíme na konci soutěže, jakou bude mít cenu. Kluci se přesvědčili, že mohou bodovat i s týmy ze špičky tabulky. Tento bod však musíme potvrdit vítězstvím v následujícím domácím zápase, který musíme odmakat stejně jako nyní,“ dodal Zdeněk Jirkovský.

Branky: 24. Vacík, 37. vlastní Chlumský – 9. Chadraba, 59. vlastní Drobný. Poločas: 2:1.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Suchý, Jirkovský, Kulich – Chlumský, Jehlička – A. Vyhnánek, Záhora, Pelikán (90. Vaňkát) – Chadraba (87. A. Chvalovský).

Český Brod se skvěle rehabilitoval. Libiši nastřílel čtyři góly