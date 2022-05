Kolín blamáž nedopustil. Z bryndy ho vytáhl Pavel Čapek

„V prvním poločase jsme hráli bez nasazení a s touhou zápas vyhrát. Soupeři se podařilo vstřelit vedoucí branku. Do druhého poločasu jsme si řekli, že se pokusíme se zápasem něco udělat, což se nám za přispění rozhodčích podařilo. Naši hráči se po několika sporných situacích zdravě naštvali a zápas otočili. Do minulého zápasu se rozhodovalo na hřišti. Doufám, že to tak zůstane i nadále,“ uvedl trenér Marek Chvalovský.