„V prvním premiérovém zápase krajské soutěže nás čekal těžký soupeř, což jsme předpokládali. Našim cílem bylo na domácím hřišti neprohrát, a to se podařilo. Utkání skončilo spravedlivou remízou, kdy se po celou dobu hrálo z obou stran velmi aktivně nahoru dolu,“ uvedl trenér Michal Škopek.

„Diváci viděli určitě zajímavé utkání, protože oba týmy si vytvořily řadu šancí. Do vedení šli hosté, kdy rozhodčí uznali velmi sporný gól poté, co se míč během hry dostal za pomezní brankovou čáru, následně byl centr, který znamenal gól. Nám se podařilo do konce poločasu po pěkné rychlé akci vyrovnat. Škoda, že Lev neproměnil samostatný nájezd a to samé Chvalovský. Hosté v prvním poločase dobře kombinovali, především díky Havrdovi, který měl od nás hodně místa. Naopak my jsme byli přímočařejší. Ve druhé části se obraz hry moc nezměnil,“ dodal Škopek.

Branky: 41. A. Vyhnánek – 32. Šulc. Poločas: 1:1.

Býchory: Heres – Kedršt, Teplý, Chlumský, Škopek – Chvalovský, A. Vyhnánek, Pěkný, J. Vyhnánek – Lev, Hanuš (64. Kulich).