Nepodali nejlepší výkon, ale i tak se radovali z vítězství. Fotbalisté Býchor porazili v domácím prostředí Bílé Podolí 3:0 a díky zaváhání vedoucích Peček se dostali do čela tabulky I. B třídy skupiny C.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Bílé Podolí | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Neodehráli jsme nejlepší utkání, ale na body to stačilo. Začátek prvního poločasu jsme nezačali vůbec dobře, byli jsme bez pohybu, ztráceli jednoduché balóny a mysleli si, že se soupeř porazí sám. Kolem dvacáté minuty se nám podařilo dvakrát dorazit střelu z dálky a tím jsme si vytvořili dobrý náskok do druhé půle. Ta se odehrávala převážně na straně soupeře, kterého jsme prakticky nepustili do žádné vážnější akce. My naopak nějaké šance neproměnili, až v závěru se trefil Lev a upravil tak konečné skóre,“ uvedl trenér Marek Chvalovský.