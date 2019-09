V prvním utkání nové sezony I. B třídy vyhráli na penalty, v tom druhém se museli sklonit před uměním soupeře. Fotbalisté Býchor prohráli na půdě Bílého Podolí 1:3.

„S tradičním účastníkem této soutěže jsme v loňské sezoně odehráli dva přípravné zápasy, které jsme vždy a celkem jednoznačně vyhráli, proto jsme jeli do Podolí bodovat. Bohužel utkání jsme začali katastrofálně a už v úvodní minutě hry jsme po ztrátě míče na polovině hřiště obdrželi branku. Domácí byli ihned na koni a hnali se do útočných akcí. Hráli vysoko, napadali a jejich destruktivní pojetí hry nám dělalo problémy. Nevybavím si situaci, že by si jejich obránci vyměnili míč, nebo rozehráli po zemi. Vše bylo v pojetí dlouhého nákopu někam. My jsme se snažili o kombinační hru, ale důraz domácích často naše úmysly kouskoval. Do poločasu jsme mohli vyrovnat, ale Hanuš po úniku Chvalovského přestřelil,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.