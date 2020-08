Fotbalisté Býchor na své první body v nové sezoně nejnižší krajské soutěže stále čekají. Po domácí porážce od Semic se jich nedočkali ani v Bílém Podolí, kde rozhodující gól dostali tři minuty před koncem a prohráli 1:2.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Zápas byl podle očekávání plný vzdušných soubojů. S tímto jsme počítali, přesto jsme se v prvním poločase tomuto stylu nakopávaných balonů přizpůsobili. Po jednom takovém souboji ve středu hřiště jsme propadli a soupeř to hned potrestal. Druhý poločas jsme balón dali na zem a začali Podolí přehrávat. Výsledkem byla vyrovnávací branka. Bohužel místo toho, abychom proměnili další, a šance jsme na to měli, dal soupeř z ojedinělé standardky vítěznou branku a bral tři body. My na gól potřebujeme pět šancí a soupeř dá ze dvou dva. Druhý gól byl ještě polovlastní,“ posteskl si trenér Býchor Marek Chvalovský.