Pokazili první poločas a díky tomu ztratili celý zápas. Fotbalisté Býchor v prvním podzimním kole I. B třídy skupiny C prohráli v Paběnicích 3:4.

„První poločas jsme byli naprosto nekoncentrovaní a bez chuti do hry. To se podepsalo na poločasovém výsledku 4:1. Chce to větší osobní zodpovědnost, dva góly jsme dostali z rohu, kdy domácí hlavičkovali sami. Nezachytávali jsme náběhy za obranu, bylo to velmi špatné,“ přiznal trenér Ondřej Vaňkát.

„Ve druhém poločase jsem na hráčích viděl naprosto jiný výkon. Mělo to již přísnější měřítka a dotahovali jsme. Bohužel na úplný zvrat to nebylo,“ posteskl si.

„Je to jednoduché, pokud budeme hrát jako druhou půli, můžeme uspět s každým. Pokud ne, budeme v problémech,“ dodal Vaňkát.

Branky: 9. Šindelář, 32. a 44. Špičák, 37. Kouba – 22. a 69. Jehlička, 48. Chlumský. Poločas: 4:1.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Teplý, Vaňkát (41. Málek), Škopek (55. Kainar) – Pelikán, Lev, Chlumský, Jehlička – Chadraba, A. Vyhnánek.

