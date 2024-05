Byli velmi blízko k vítězství, to jim ale proteklo mezi prsty. Minutu před koncem totiž inkasovali vyrovnávací branku. Díky tomu se fotbalisté Býchor v dalším kole I. B třídy skupiny C rozešli s Vykání nerozhodně 4:4.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Jestřabí Lhota | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Když si zápas zpětně vyhodnotím, tak bod je málo,“ uvedl hrající trenér Ondřej Vaňkát.

I.B třída: V Ostré se nedohrálo, dvě okresní derby vyhrály hostující celky

„Pravdou je, že v prvním poločase jsme tahali za kratší konec, nabuzení na soupeře jsme nechali na rozcvičce. Chyběl nám pohyb a nedokázali jsme si poradit s dobře hrající středovou trojicí. Rychle jsme obdrželi branku, na kterou navázal krásnou brankou Šplíchal, když ze čtyřiceti metrů překonal Holého. Naštěstí jsme dokázali snížit nádhernou ranou Jehličky, který napřáhl zhruba 25 metrů od branky a do šibenice nedal hostujícímu brankáři šanci. Začali jsme si více věřit, měli jsme šance a zastavovali jsme rozehrávku hostí. Pak Jakub Vyhnánek v jednom ze svých ofenzivních výpadů dával ostrý centr do vápna, který lehce tečoval obránce a vyrovnali jsme,“ oddechl si Vaňkát.

„Brankový účet druhé půle opět načali hráči Vykáně. Propadlého dlouhého nákopu využil Kočí, který ranou k tyči nedal Holému šanci. To nám ale paradoxně vlilo novou krev do žil a byli jsme lepším mužstvem. Adam Vyhnánek zakončoval centr z pozice na zadní tyči. Dlouho jsme dobývali hostující branku. Dvě břevna nastřelili Lev a Jehlička. Další šance jsme nevyřešili v kýženou branku. Deset minut před koncem jsem vystihl malou domů Moce, udělal kličku brankáři a strhl vedení na naší stranu. Věřil jsem, že Vykáň o body obereme a dotáhneme to do vítězného konce. Bohužel v předposlední minutě jsme obdrželi branku ze standardní situace. Pak jsme měli ještě poslední šanci na vstřelení branky, centr Jehličky jsem trefil k tyči, ale hostující obránce ještě změnil směr střely mimo branku,“ litoval.

„Ohromná škoda, nezvládáme situace takticky. Ze začátku nám hra Vykáně nechutnala. Ale její hráči kondičně odpadali, dokonce dvakrát střídali již v první půli, ale my jsme jim usnadnili cestu k jednomu bodu. Pevně věřím, že Rožďalovice doma porazíme,“ dodal Ondřej Vaňkát

Branky: 30. Jehlička, 42. J. Vyhnánek, 54. A. Vyhnánek, 79. Vaňkát – 6. a 89. Janoušek, 20. Šplíchal, 51. Kočí. Poločas: 2:2.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Hejný (55. Funda), Chlumský, Teplý – Chvalovský, Lev, A. Vyhnánek, Jehlička – Vaňkát, Pelikán.

VIDEO, FOTO: Kanonádu Kolína šéfovali obránci, dílo dokonal útočník Rybička