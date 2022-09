„Šli jsme do zápasu s tím, že potřebujeme doma naplno bodovat a udržet se v kontaktu se středem tabulky,“ podotkl trenér Marek Chvalovský.

„Prvních dvacet pět minut se nám to však vůbec nedařilo a soupeř nás přehrával a vytvořil si jednu velkou příležitost, ale s tou si náš brankář poradil. My hráli bez důrazu, nasazení, prohrávali souboje. Pak jsme se postupně dostávali do zápasu a vytvořili si náznaky nějakých šancí,“ uvedl Chvalovský.

„Druhý poločas se odehrával převážně mezi vápny až do doby, než Adam Vyhnánek utekl po levé straně a krásnou přihrávkou našel ve vápně Chadrabu, který se nemýlil a vystřelil nám důležité tři body. V závěru ještě nás brankář vytěsnil soupeřovu šanci na tyč. Remízový zápas rozhodla jediná branka, tu jsme vstřelili my a bereme tak tři body,“ oddechl si Marek Chvalovský.

Branka: 64. Chadraba. Poločas: 1:0.

Býchory: Heres – Kulich, Suchý (47. Chlumský), Tichý, Chvojka (66. Kubíček) – J. Vyhnánek, Teplý, A. Vyhnánek, Jehlička – A. Chvalovský (22. Chadraba), Pelikán (61. Záhora).

