„Hned od začátku jsme začali dobývat soupeřovu branku, drželi balón, ale Městec dobře a organizovaně bránil a čekal na naší chybu. V první půli jsme měli dvě šance a jednou jsme nastřelili břevno. Soupeř se do vážnější šance nedostal. Druhá půle z naší strany už nepřinesla tolik kombinace, ale zase jsme vstřelili vítězný gól a připsali jsme si tím důležité tři body do tabulky,“ oddechl si Marek Chvalovský.

„Po minulém nepovedeném zápase se nám podařilo získat na domácím hřišti tři body. Nebyla to žádná jízda, ale na to se nikdo neptá,“ konstatoval trenér Marek Chvalovský.

Fotbalisté Býchor potvrdili výbornou domácí formu. V letošní sezoně I. B třídy nastoupili k pěti domácím zápasům a pětkrát vyhráli. Naposledy doma porazili 1:0 Městec Králové. V tabulce skupiny C jim patří třetí příčka.

