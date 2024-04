Konečně se dočkali výhry. Fotbalisté Býchor v jarní části sbírali pouze porážky, přišlo ale utkání o Černého Petra a oni ukázali, že fotbal hrát umí. Na domácím hřišti porazili Sadskou 4:3, díky čemuž se v tabulce I. B třídy skupiny C dostali právě před svého nedělního soupeře.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Jestřabí Lhota | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas začal snově. V desáté minutě jsme vedli již 3:0. Nejprve využil centru z levé strany Pelikán, který hlavou otevřel brankový účet. Na něj navázal Lev, který využil krásně kopnutého rohového kopu Adama Vyhnánka. Třetí branka padla po centru Fundy, kdy jsem se ve vápně otočil okolo obránce a zakončil k tyči. Naše hra byla skvělá, hráli jsme rychlou kombinační hru, soupeř nevěděl co dělat. Čtvrtou branku přidal po krásné individuální akci Chvalovský, který nachytal brankáře a z úhlu rovnou zakončoval na přední tyč. Pak jsme trochu polevili a Sadská také párkrát zahrozila, ale naštěstí branku nevstřelila,“ poznamenal hrající trenér Ondřej Vaňkát.

Tři body vystřelil Němec. Pečky zvládly derby v Plaňanech

„Místo přidání dalších branek a úplného převzetí otěží zápasu jsme začali hrát ustrašeně. Sadská trochu také změnila hru, středové trio začalo být více ve hře a to nám moc nechutnalo. Postupně hosté začali dotahovat náš náskok. Za stavu 4:2 mohl Pelikán sesadit psychiku Sadské opět k zemi, ale v jasné šanci trefil pouze tyč. Toho jsme mohli k závěru zápasu litovat, protože Sadská dala na 4:3 po samostatném úniku. Naštěstí jsme se nedostali do úplné klinické smrti a zápas jsme zvládli,“ oddechl si Vaňkát.

„Jsem rád, že jsme konečně zvítězili na domácí půdě. Diváci, funkcionáři, ale i my hráči jsme si to zasloužili po spoustě dobře rozehraných zápasech, které jsme nedotáhli do vítězného konce. Hráčům děkuji, od začátku jarní části hrajeme prakticky v jedenácti lidech, mají můj obdiv. Uvidíme, co přinese příští týden v Městci Králové. Po vítězné vzpruze pojedeme s dávkou sebevědomí a můžeme případně překvapit,“ dodal spokojený Ondřej Vaňkát.

Branky: 3. Pelikán, 9. Lev, 11. Vaňkát, 35. Chvalovský – 62. Melíšek, 69. Svoboda, 88. Plot. Poločas: 4:0.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Hejný, Teplý, Funda – Chvalovský, Lev, A. Vyhnánek, Jehlička – Pelikán, Vaňkát.

Okresní derby patřilo díky povedenému začátku velimské rezervě