Býchory nezvládly závěr zápasu

Soupeře přehrávali, dostali se i do vedení, to však neudrželi a nakonec prohráli. Fotbalisté Býchor v dalším kole I. B třídy skupiny C nestačili doma na Kněžice a padli 1:2.

Z utkání Tři Dvory - Býchory (1:4). | Foto: Deník/Michal Bílek