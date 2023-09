Podruhé v řadě nastoupili k okresnímu derby, podruhé vyšli naprázdno. Fotbalisté Býchor po Velimi B nestačili tentokrát ani na Pečky, na jejichž hřišti prohráli 2:3, a to přitom po první půli vedli o dva góly.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Vstup do utkání jsme měli vynikající. Hned ve druhé minutě jsme šli do vedení díky Jehličkovi. Hráli jsme v hlubším bloku, a to soupeři dělalo problémy. Zvýšili jsme na 2:0 po dorážce Vondry. Kdyby první půle skončila výsledkem 4:0 pro nás, nikdo by se nemohl divit,“ uvedl asistent Býchor Ondřej Vaňkát.

„Do druhé půle jsme vstoupili více bojácně. Ale i tak jsme obranný val drželi zuby nehty. Pak proklouzl Brunclík a penaltový zákrok sám proměnil. Mohli jsme přidat další branky, ale místo navýšení náskoku Pečky z protiútoku vyrovnaly střelou ze 30 metrů do šibenice. Bohužel jsme neudrželi ani remízový stav, kdy v šesté minutě nastavení domácí zvrátili stav utkání,“ dodal zklamaný Vaňkát.

„Po posledních dvou prohraných zápasech jsme měli velkou motivaci bodovat, a především před domácími fanoušky jsme chtěli už konečně vyhrát. Stává se ovšem nemilým pravidlem, že si cestu k zisku bodů děláme hrozně složitou, necháme soupeři náskok a pak výsledek honíme. Ty průběhy domácích zápasů jsou fakt hodně podobné. Pro diváky zajímavé až do poslední minuty, ale pro trenéry je to na palici,“ kroutil hlavou trenér Peček Zdeněk Buřič.

Jeho tým brzy prohrával, do přestávky dokonce o dva góly.

„Nechytli jsme začátek zápasu a od toho se také odvíjel celý první poločas. Hned v první minutě jsme udělali chybu v rozehrávce na půlce hřiště a nabídli hostujícímu útočníkovi běžet sólo na brankáře. Rychlý gól nás ale neprobudil, naše hra postrádala pohyb, nápad a bohužel i potřebnou bojovnost. Za to soupeř byl všude rychleji, dobře dostupoval, byl důraznější a stále vyrážel do nebezpečných brejků. Když pak ve 26. minutě dorazili hosté vyražený míč z trestného kopu po druhé do naší branky, nevypadalo to s námi dobře. Býchory byly na koni a klidně mohly přidat další góly, naše bránění bylo hodně špatné. My měli za celý první poločas asi dvě šance, jinak jsme více působili jako kompars. Jako bychom nevěděli, co hrát,“ posteskl si Buřič.

Pečky se však po přestávce zmátořily a nepříznivý vývoj otočily ve svůj prospěch.

„Do druhé půle jsme udělali nějaké změny a od začátku se výkonem přeci jen zvedli. Více se začalo hrát na půlce soupeře a brzy dali kontaktní gól z penalty, poté co byl sražen ve vápně Brunclík. Jak jsme pak v dalších minutách hledali další skulinku do organizované obrany, překvapil všechny v 67. minutě Holub svojí výstavní ránou a vyrovnal. Stále bylo hodně času do konce, chtěli jsme strhnout zápas na naši stranu, ale ani hosté pouze nebránili, také pro ně byl bod málo. Útočníci Býchor mohli také zápas nejspíš rozhodnout, ale nevyřešili své šance dobře. Když už spěl zápas v poslední minutě nastavení k remízovému konci, dostali jsme se k házení autu u brány soupeře, v rozehrávce se dostali do vápna a po zpětné přihrávce na úroveň penalty propálil Holub vše, co stálo v cestě a vystřelil tak tři body. Pro mě se stal Tomáš jednoznačně hráč zápasu a právem by měl být také v nominaci hráče tohoto kola,“ řekl Buřič.

Zatímco Býchory na své první letošní body čekají, Pečky už jich mají sedm.

„Samozřejmě ohromná radost a úleva za zisk bodů, poděkování klukům za odpracovaný druhý poločas a díky fanouškům, kteří je za výsledkem svým povzbuzováním hnali. Pro soupeře asi kruté, byli jsme šťastnějším týmem. Já bych si přál, abychom se už konečně poučili a odmakali své zápasy celých devadesát minut a ne jen poločas,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 59. Brunclík z PK, 67. a 90. Holub – 2. Jehlička, 26. Vondra. Poločas: 0:2.

Pečky: Cmár – K. Pikner (46. Kaše), Havelka, Holub, Materna (77. Krupka) – Müller (46. Němec), Zajíc, Brunclík, Křivský – Sova (75. Švára), V. Buřič (37. Hovorka).

Býchory: Holý – A. Vyhnánek, Vaňkát, Chlumsky, Škopek (68. Kainar) – Vondra (81. Oberreiter), Teplý, Jehlička, Pelikán - Lev, Chadraba (61. Chvalovský).

