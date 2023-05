Zápas dobře rozehráli, nadějné vedení ale neudrželi. Fotbalisté Býchor v dalším kole I. A třídy skupiny B prohráli na domácím hřišti s Úvaly těsně 1:2.

Z fotbalového utkání I.A třídy Býchory - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Utkáním s Úvaly jsme chtěli odčinit nezdar v Poděbradech, kde jsme propadli. První poločas byl soupeř silnější v kombinaci, což jsme čekali vzhledem k jeho zkušenostem. My jsme se drželi stanovené taktiky, kterou jsme si stanovili před zápasem, nicméně nám trvalo, než jsme se na hřišti rozkoukali a byli nebezpeční směrem dopředu. Po dvacáté minutě jsme se osmělili a soupeře ohrozili. Z jedné šance byl sražen v pokutovém území Chvalovský a Chadraba bezpečně penaltu proměnil. Bohužel před koncem poločasu Úvaly srovnaly, odkop z obranné fáze se nakonec stal pasem do protiútoku a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu,“ řekl asistent Ondřej Vaňkát.

„Prvních pět minut druhé půle jsem se obával, že nás soupeř zatlačí a budeme hrát druhé housle. Pak se hra urovnala, naopak jsme měli více příležitostí my. Bohužel naším největším soupeřem jsme my sami při zakončování, protože ze hry jsme branku nedali již tři zápasy a to nás stojí nejen body, ale i mentální síly. Soupeř nás vytrestal hladem vstřelit branku těsně před koncem. Náš volný kop je zahraný do rukou brankáře, Úvaly vyběhnou v pěti lidech dát branku, ale my se vracíme moc vlažně,“ zlobil se Vaňkát.

„Kluci makali, byly tam i křeče u hráčů s vynikajícím fyzickým fondem, zde není co vytknout. Musíme přenést hlad po brance a přesnost zakončení z tréninků, tam mi přijde, že jsme schopni trefit cokoliv. Přes týden se připravíme na Hlízov a věřím, že zde odehrajeme dobré utkání,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 21. Chadraba z PK – 38. a 82. Bozděch. Poločas: 1:1.

Býchory: Holý – Kulich, Suchý, Jirkovský, Chvojka – Chvalovský (50. J. Vyhnánek, 66. Vondra), Teplý, Jehlička, Pelikán (82. Vaňkát) – Lev, Chadraba.

