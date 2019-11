Nepředvedli nijak oslnivý výkon a také za to pykali. Fotbalisté Býchor na závěr podzimní sezony v nejnižší krajské soutěži skupiny C prohráli 1:3 v Městci Králové.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Bouška

„Již v týdnu jsme věděli, že nás nečeká jednoduchý zápas, a to se také potvrdilo. Po dvaceti minutách nebylo o co hrát. Ani nechci dále zápas nějak po fotbalové stránce hodnotit, spíše bych chtěl zmínit chování hlavního rozhodčího Poláka. Ne co se týče výkonu, ten bych nechal bez komentáře, ale jeho chování na hrací ploše. Když hráč použije vulgární výraz, je za to vyloučen a dostane disciplinární trest. Od tohoto je tam hlavní rozhodčí, který by měl dbát na to, aby k tomu nedocházelo. Hráče trestat a dbát na regulérnost. V neděli tomu bylo přesně naopak. Naši hráči se drželi, dohráli jsme v jedenácti, a za to bych jim chtěl poděkovat. Za to pan rozhodčí neustále naše hráče urážel vulgárními výrazy, nazýval je pánským pohlavním orgánem. Když to bylo poněkolikáté na našeho obránce, ten to již neunesl a musel se nechat pro zranění vystřídat. Pan rozhodčí se nebál použít těchto vulgarit i směrem ke střídačce, i když v její blízkosti se nacházelo několik děti ve věku deseti let. Nad tímto se pozastavovali i domácí diváci. Říkám si, jestli na takový zápas pustit malé dítě, když tam od člověka, který by měl jít příkladem, slyší tato vulgární slova, která na trávník jistě nepatří,“ čertil se trenér Býchor Marek Chvalovský.