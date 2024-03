Po prvním poločase vedli, pak měli další šance rozhodnout, jenomže kýžené branky nevstřelili, na což doplatili. Fotbalisté Býchor na úvod jarní části v nejnižší krajské soutěži po sympatickém výkonu prohráli v Ostré 3:5.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Jestřabí Lhota | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„První poločas nezačal dobře. Po souboji před hranicí našeho vápna byl odpískán faul a domácí hráč obstřelil zeď z vnější strany a vsítil rychlou branku. To nás ale nepoložilo, co jsme si řekli v kabině, tak jsme plnili. Odměnou tomu byly krásné branky Adama Vyhnánka, kdy jednu vstřelil přímo z rohu na vzdálenou tyč a druhou z volného kopu z 35 metrů, kdy brankář do poslední chvíle čekal teč, ale míč prošel bez doteku až do branky. Ostrou jsme naší hrou překvapili, do žádných vážnějších šancí jsme ji nepouštěli. Důkazem toho byla změna hry a taktické střídání domácích ještě v prvním poločase. Bohužel pak byla proti nám odpískána penalta a bylo vyrovnáno. Naštěstí jsme před odchodem do kabin ještě přidali jednu branku, když Chlumský uklidil odražený míč na kraji vápna do sítě domácího brankáře,“ popsal klíčové okamžiky první půle trenér Ondřej Vaňkát.

„Ve druhém poločase jsme se trochu přizpůsobili hře soupeře, který začal více hrozit. Dlouho naše obranná hráz držela. V jednu chvíli jsme mohli vsítit další branky, navýšit vedení a Ostrou položit do kolen. Jenže ani při jednom pokusu jsme již potřebné štěstí neměli. Pak Ostrá z rohového kopu srovnala a byla v laufu. Toho využila a obrátila stav utkání na svoji stranu. V poslední minutě byla odpískána proti nám ještě jedna penalta, která již nic neřešila,“ podotkl.

„Leckomu to bude znít zvláštně, ale já jsem na náš výkon pyšný. Sice jsme posledních dvacet minut neměli dostatek fyzických sil, ale i tak jsme se oproti hře v přípravě ohromně posunuli. I přes pět obdržených branek nemám z naší defenzivní fáze špatný pocit. Naštěstí víme, jaké branky jsme obdrželi. Je před námi spousta práce, jarní část nebude vůbec jednoduchá, ale nic nevzdáváme dopředu,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 4., 35. a 93. Chramosta, 70. Bozorec, 78. Blín – 14. a 17. A. Vyhnánek, 42. Chlumský. Poločas: 2:3.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Hejný, Vaňkát, Teplý – Chvalovský, A. Vyhnánek, Chlumský, Jehlička – Pelikán, Lev.

