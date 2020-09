Ve třetím kole nejnižší krajské soutěže získali první dva body do tabulky skupiny C. Po devadesáti minutách remizovali doma s Jíkví 1:1, na penalty vyhráli 6:5.

„Bylo to kvalitní utkání z obou stran. Soupeř hrozil převážně ze standardních situací a jednu také proměnil, kdy jsme nechali úplně volného hráče na penaltě. Jinak jsme ho ze hry do žádné šance nepustili. Nám se podařilo do poločasu vyrovnat,“ uvedl trenér Býchor Marek Chvalovský.

„Ve druhé půli jsme mohli zápas rozhodnout, kdy jsme měli dobré příležitosti na otočení výsledku, ale to se bohužel nepodařilo. Pět minut před koncem nám rozhodčí k údivu všech vyloučil Petra Chlumského a mi drželi výsledek do remízového výsledku. Na penalty se nám podařilo zvítězit a připsat si tak dva body do tabulky. Za dnešní výkon musím všechny pochválit, neboť zápas odmakali,“ dodal Chvalovský.

Branky: 28. Chlumský – 20. Klimpl. ČK: 85. Chlumský (B). Poločas: 1:1.

Býchory: Hartig – J. Vyhnánek, Chlumský, Jirkovský, P. Kedršt – A. Chvalovský, Teplý, M. Kedršt, A. Vyhnánek, Kulich (92. Rychlík), Lev (90. Kuchař).