FOTO: Hora v derby pořádně zlobila. Favorit z Kolína se strachoval do konce

„Ve druhém poločase se obraz hry neměnil, nastřelili jsme opět břevno a další šance neproměnili. Poté jsme vstřelili gól z penalty a mysleli si, že je rozhodnuto. Byl to omyl. Soupeř vzápětí snížil, když jsme si roh srazili do vlastní branky. Domácí byli hned na koni. Do konce zápasu to byl boj o to, jestli udržíme jednobrankový náskok, nebo soupeř vyrovná. A příležitosti k tomu měl. My ten závěr ukopali a získali venku další důležité tři body,“ oddechl si Marek Chvalovský.

Branky: 76. Veselý – 7. Lev, 72. Chlumský z PK. Poločas: 0:1.

Býchory: Holý – Kedršt, Jirkovský, Suchý, Teplý – Kulich (72. J. Vyhnánek), Chlumský, A. Vyhnánek, Jedlička (88. Křivský) – Lev, A. Chvalovský.

