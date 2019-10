Měli dostatek šancí, proměnili ale jenom jednu a díky tomu prohráli. Fotbalisté Býchor v dalším kole I. B třídy prohráli na domácím hřišti se Semicemi 1:4.

Z utkání I. B třídy Býchory - Pečky (2:1). | Foto: Deník/Michal Bílek

„V prvním poločase byla hra vyrovnaná, akorát s tím rozdílem, že soupeř měl možnost kopat dva pokutové kopy, které proměnil. O tom, zda fauly byly, si dovolím spekulovat. Bohužel i přesto jsme měli proměnit své šance, které by nedovolily soupeři gólově odskočit. Do druhé půle jsme šli s cílem alespoň utkání zdramatizovat. Hned v úvodních minutách jsme ale opět neproměnili dvě šance. Za druhý poločas jsem sice spokojen, byli jsme lepší, ale proměňování gólových šancí nás trápí. V tomto zápase jich bylo jistě šest a výsledek i umístění v tabulce by jistě vypadalo jinak,“ posteskl si trenér Býchor Michal Škopek.