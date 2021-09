Třikrát hráli před vlastními fanoušky a pokaždé jim udělali radost. Fotbalisté Býchor naposledy porazili Vrdy 3:0, díky čemuž se drží na druhé příčce tabulky I. B třídy skupiny C.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Rožďalovice | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„V tomto zápase jsme navázali výsledkově i herně na předchozí domácí zápasy a do 15. minuty jsme vedli dva nula. Soupeře jsme do 30. minuty do žádné vážnější šance nepustili. Až těsně před přestávkou došlo před naší brankou ke skrumáži, ale s tím jsme si poradili. V druhé půli jsme přidali ještě jednu branku a dotáhli utkání do vítězného konce, navíc s nulou. Soupeř byl mladý, běhavý, ale za celý zápas pořádně našeho brankáře neprověřil. Už za týden nás čeká těžké utkání v Semicích, na které se musíme připravit,“ podotkl trenér Marek Chvalovský.