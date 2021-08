„Podařilo se nám vstřelit dvě branky do desáté minuty a tím zaskočit nováčka soutěže. Po celý poločas jsme diktovali tempo hry a soupeře do vážnější situace nepustili. Podařilo se nám vstřelit ještě dvě branky a o osudu zápasu bylo rozhodnuto. Druhý poločas se již jen dohrával. Nám se podařilo přidat ještě tři branky a šli jsme si s chutí zakřičet. Tolik branek jsme v krajské soutěži v jednom zápase asi ani nevstřelili,“ uvedl spokojený trenér Marek Chvalovský.

„Šíleně jsme do zápasu vstoupili a dostali jsme dva rychlé góly. A už jsme se z toho nedokázali vzpamatovat. Nemohli jsme hrát svoji hru, ale každopádně byli domácí o dost lepší než my a jasně nás přehráli. My jsme zcela odešli, projevila se sobotní zábava. Zklamala mě nezodpovědnost některých hráčů, že si nedokáží před zápasem něco odepřít. Dělali jsme moc chyb, nepodržel nás gólman a působili jsme odevzdaně,“ nebral si servítky hrající trenér rožďalovického týmu Jakub Valeš.

Branky: 3. Lev, 10. Chvalovský, 28.a 67. Jehlička, 45. a 82. A. Vyhnánek, 47. Kulich. Poločas: 4:0.

Býchory: Heres – Křivský (27. Šimák), Chlumský, Teplý, A. Vyhnánek – Jehlička, M. Kedršt (54. Kuchař), Kulich, A. Chvalovský – Lev, J. Vyhnánek.