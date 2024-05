Nebyli daleko od zisku bodu. Ten jim ale díky špatné koncovce proklouzl mezi prsty. Fotbalisté Býchor v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli na domácím hřišti s Rožďalovicemi 1:2. Zápas navíc dohrávali bez vyloučeného Pelikána.

„Zápas nabídl hodně šancí na obou stranách, ale z hlediska kvality to byl velmi podprůměrný výkon od obou mužstev,“ uvedl hrající trenér Ondřej Vaňkát.

„My jsme nastoupili ve velmi okleštěné sestavě. Když k tomu přihlédnu, tak jsme utkání odehráli velmi dobře. První půli jsme drželi, hrozili jsme hlavně ze standardních situací, několikrát měl na hlavě gól Hejný, ale nemířil přesně. Jeden z centrů těsně před Lvem tečoval hostující stoper, tudíž hlavička šla mimo branku,“ podotkl.

„Druhá půle začala pro nás klasicky, hned v první minutě obdržená branka, když získáme odražený míč na hostující polovině, ale darujeme ho soupeři, ať si jde klidně do otevřené obrany. Pak hosté nakopli centr do vápna, míč letě hodiny, a hostující útočník v klidu hlavičkoval. Pak svoji nedisciplinovaností oslabil naše mužstvo Pelikán. Z nás spadla paradoxně psychická zátěž a od té doby jsme Rožďalovice drtili. Z volného kopu Chvalovského, který propadl mezi brankářem a stoperem, mě míč náhle trefil, všudypřítomný Adam Vyhnánek měl pak snadnou úlohu do prázdné brány. Čím dál tím víc jsme mačkali soupeře, ale kýženou vyrovnávací branku jsme již nevstřelili,“ posteskl si Vaňkát.

„Bojujeme s personálním obsazením. Všem hráčům děkuji, není to snadné z fyzického ani psychického úhlu pohledu. Zklamáním je pro mě chování Pelikána. Všechny jsem varoval, aby nekomentovali řízení rozhodčího. Ale Pelikán nutně musel ze sudího udělat hlupáka. Nechápe týmovou zodpovědnost, protože do zápasu v Pátku budu muset sáhnout opět do naší rezervy a najít někoho, kdo bude měnit plány na víkend. Podotknu jen, že sudí si nastavil metr a všichni ho respektovali, vše bylo v naprostém pořádku,“ dodal nazlobený Ondřej Vaňkát.

Branky: 84. A. Vyhnánek – 46. Hora, 52. Němeček. 78. ČK: Pelikán (B). Poločas: 0:0.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Hejný, Teplý, Funda (46. Hons) – Jehlička, Lev, A. Vyhnánek, Pelikán – M. Chvalovský, Vaňkát.