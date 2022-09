„Z infarktového zápasu jsme vydrželi bod. Jako minulý týden, tak jsme začali i tento zápas. Soupeř nás přehrával po stranách hřiště, my nezachytávali jeho náběhy a z toho pramenily šance. A dvě se mu podařilo proměnit. Nám se do poločasu podařilo z ojedinělé šance snížit na rozdíl branky,“ uvedl trenér Marek Chvalovský.

„V poločase si řekneme chyby, a že je ještě o co hrát. Nastoupíme a hned v první minutě dostaneme branku. Za pár minut další a zdá se, že je rozhodnuto a bojíme se, aby z toho nebyl debakl. Po prostřídání se ale obraz hry změnil, nám se podařilo snížit na dvoubrankový rozdíl a na klukách byla vidět chuť a bojovnost. Dále jsme z penalty vstřelili kontaktní branku a po chybě jejich nejzkušenějšího hráče jsme vyrovnali. Na konci mohla obě mužstva vstřelit ještě branku, ale to se nestalo a tak došlo k dělbě bodů. Za posledních dvacet minut musím kluky pochválit, že to nevzdali, ale zápas se hraje devadesát minut, to si musíme uvědomit a už v příštím těžkém zápase to ukázat,“ dodal Marek Chvalovský.

Branky: 25. Chvojka vlastní, 38. a 47. Urban, 52. Schovanec – 43. a 81. Pelikán, 68. Chadraba, 72. A. Vyhnánek z PK. Poločas: 2:1.

Býchory: Heres – Teplý (53. J. Vyhnánek), Chlumský, Suchý, Chvojka – Kulich (64. Jirkovský), A. Vyhnánek, Kubíček, Jehlička – Pelikán, Chadraba.

