„Utkání jsme začali dost nervózně, kazili hodně jednoduchých situací a nepřesnými přihrávkami zbytečně soupeři odevzdávali míč. Dlouho byl zápas bez šancí na obou stranách. První si vytvořil soupeř kolem 15. minuty po nedůsledném bránění rohu, kdy nás po hlavičce hostujícího hráče brankář dobrým reflexem zachránil. Vzápětí měl možnost skórovat náš útočník, ale ve velké příležitosti, sám před brankářem, nevyřešil situaci k naší radosti,“ uvedl trenér Peček Zdeněk Buřič.

Po půl hodině hry po další nepřesné rozehrávce využil soupeř domácí rozestoupené obrany a své sólo zakončil gólem. Trefil se Velenský.

„Naštěstí se nám podařilo brzy vyrovnat po penaltovém zákroku hostujícího brankáře. Úspěšným exekutorem byl Müller,“ podotkl Buřič.

V druhé půli opět zahrozili jako první hosté, ale pak přišla velmi povedená akce z pečecké strany. Z házeného autu se po přihrávce před velkým vápnem opřel do skákajícího míče Sova a nechytatelnou ránou vstřelil krásnou branku.

„Hra se pak více rozkouskovala, soupeř hrozil především z nakopávaných míčů do vápna, kde jsme nebyli dost důrazní a některé situace i se štěstím přestáli. S plynoucím časem šli hosté více do rizika, zde jsem čekal, že bychom mohli vstřelit třetí gól, ale nadějné příležitosti jsme bohužel nedotáhli do finále. Jednou trefili i břevno. I přesto jsem věřil, že si již vedení pohlídáme,“ poznamenal Buřič.

Nepohlídali. V závěru Městec vyrovnal na konečných 2:2.

„Fotbal je ovšem o chybách a tu jsme vytvořili v nejméně vhodnou chvíli, v posledních vteřinách nastaveného času. Řekl bych z nejjednodušší situace celého zápasu. Rychlý dlouhý výkop hostujícího brankáře od brány nečekaně překvapil naše obránce, kteří byli zbytečně vysoko a míč je přelétl. To se sešlo se špatným rozhodnutím gólmana, který zaváhal ve výběhu k bezpečnému odkopu, přesto ještě mohl balón chytit, ale ten mu již v souboji ve vápně vypadl z rukou a hosté vyrovnali. Prakticky s rozehrávkou přišel konec zápasu, který byl pro nás krutý, ale výsledkově zřejmě spravedlivý,“ konstatoval Buřič.

Pro něho to tak byla trošku hořká premiéra v dospělém fotbale, kam se přesunul po šestnácti letech od mládeže.

„Našim klukům nelze upřít snahu. Je jen škoda, že jsme před krásnou diváckou návštěvou nepotěšili domácí fandy vítězstvím,“ litoval Zdeněk Buřič.

Branky: 32. Müller z PK, 61. Sova – 30. Velenský, 90. Míča. Diváci: 250. Poločas: 1:1.

Pečky: Kopecký – Lindner, K. Pikner, Richter, J. Pikner (38. Švára) – Müller, Brunclík, Králík, Materna (60. Kašpárek) – Doležal (76. Jedlička), Sova (86. T. Holub).