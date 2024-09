„Byl to pro nás zápas, který jsme měli zvládnout, povinnost výhry byla předem dána tím, co se v nedohraném zápase stalo, co způsobil gólman hostů našemu hráči a jak se někteří hosté chovali. Vedli jsme tenkrát dva nula, měli kopat penaltu a soupeř dohrávat o devíti. Novým zápasem se ale do výhody dostal soupeř, protože podle pravidel se zápas nedohrává. Bavili jsme se o tom už v týdnu, někdo si možná myslel, že třeba křinečtí hráči ukáží charakter. No, je v nás stále hodně emocí, které jsme i v novém utkání museli držet pod kontrolou,“ podotkl trenér Zdeněk Buřič.

Pečky měly západ dobře rozehraný, v průběhu první půle vedly o dva góly, náskok ale neudržely.

„Klukům jsem před utkáním řekl, že beru jen výhru. Přál jsem si vidět energický a hladový výkon. Začali jsme dobře, první minuty se zdály, že by to šlo. Dali jsme brzy gól. Pak ale přišlo nějaké uspokojení, tempo opadlo, chyběl pohyb, pomalý a nepřesný přechod do útoku nám dělaly problémy udělat souvislou akci. Nutno uznat, že hosté dobře bránili a do plných se nám hůře dostávalo, dobře se zajišťovali. Ale nedostatečným pohybem a chybami jsme si to sami dělali těžší. Hosté do té doby příliš nehrozili, spousta jejich akcí jsme zachytili ještě na půlce, jenže nic z toho. Ve 32. minutě se nám podařilo z penalty po faulu navýšit vedení, to vypadalo lépe. Místo kontroly hry jsme ale v dalším průběhu snad ještě o level výkonem šli dolů a najednou přenechali iniciativu hostům. Ještě do půle nejprve dvakrát zahrozili a třetí šanci po nedůrazu ve vápně už proměnili,“ posteskl si trenér.

„Nemohli jsme být spokojeni s tím, co předvádíme. Jenže zdá se mi, že to, co si řekneme v kabině, nepřeneseme na hřiště. Místo větší koncentrace hned prvním dotykem kazíme jednoduchou přihrávku na pár metrů. Prvních deset minut druhé půle navázalo na náš tragický závěr prvního poločasu, rozhodl jsem se tak pro střídání. Bohužel ani to nepomohlo, možná i více uškodilo, to jde za mnou. Nedokázali jsme nic vymyslet, čím soupeře překvapit. Souhra vázla, chyběla kvalita. Častěji se stávalo, že soupeř využíval rychlé brejky, z kterých hrozil a v 70. minutě využil po úniku centru ze strany, když hlavičkový souboj vyhrál do vyrovnání. Řeknete si, že dvacet minut je stále dost, jenže nepřišlo nic, z čeho bychom měli šanci dát gól. A to soupeř ještě mohl zápas úplně překlopit na svou stranu,“ poznamenal.

„Utkání dopadlo tak, jak jsme nechtěli. Ale víc než to, předvedli jsme snad nejhorší výkon, co jsem viděl. Proč zrovna v tomhle motivovaném zápase, nevím. Je pravda, že soupeř hrál velice organizovaně. Jenže nikdo se sám neporazí, bez pohybu a větší bojovnosti to nepůjde. Zklamali jsme, náš výkon byl ostudný a vedl jen k další domácí ztrátě,“ posteskl si Zdeněk Buřič.

Branky: 13. Sova, 32. Brunclík z PK – 44. Holas, 70. Pěkný. Poločas: 2:1.

Pečky: Cmár - Kaše, K. Pikner, Stuchlík, Zborník - Zajíc (69. Kašpárek), Holub, Jirků (69. Majer), Richter (59. Materna) - Sova (59. Němec, 83. T. Müller), Brunclík.

(René Volf)